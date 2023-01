Máximo Huerta ha concedido una sincera entrevista a Risto Mejide en ‘Viajando con Chester’. Ambos se han reunido en Buñol, el pueblo que vio nacer al periodista y escritor y en el que, probablemente, jamás soñó con ser algún día Ministro de Cultura y Deporte. Una cartera que recibió en junio de 2018 de manos de Pedro Sánchez y que de la que se hizo cargo durante solo siete días al darse a conocer una infracción tributaria ocurrida doce años antes. Nada más ostentar el cargo, el Rey Felipe VI, consciente de que un periodista en primera línea, tuvo un gran gesto con él.

Y es que a Huerta se le cuestionó de inmediato por ser ministro de deporte, ya que en el pasado escribió todo tipo de comentarios sobre su supuesta aversión al deporte en Twitter, con frases como «odio hacer deporte» o «no tuiteo de fútbol porque no tengo ni puta idea».

«El Rey me dijo: ‘Madre mía, lo que te están dando con el deporte», cuenta Máximo Huerta

«El rey estuvo muy simpático», ha recordado el periodista y escritor. «El otro día le di las gracias otra vez. Me dijo: Madre mía, lo que te están dando con el deporte. Él entendía cómo la prensa trata a alguien que viene de la prensa. La Reina venía de la prensa. Recuerda cómo fue aquel momento con la Reina. Yo no soy la Reina, obviamente. Entendía ese trato que estaba habiendo».

Me dijo: Vente conmigo. Le dije: ‘Si no tengo aun la cartera del Ministerio. Solo acabo de prometer el cargo’. Hizo un gesto así, vinieron todos y le dijimos al Presidente: ‘Se viene conmigo a despedir a la Selección Española, que se va a Rusia. Fue mi primer acto antes de coger la cartera. El rey dijo ‘se viene conmigo’. Y en el camino me dijo: ‘Esto sale en todos los Telediarios, te verán con el deporte’. Ese gesto de control del rey, esa amabilidad del rey, esa cordialidad me pareció preciosa.

Su anécdota con el Jefe de Estado no queda ahí. El Rey se tenía guardado un as en la manga: «Luego me hizo una cosa». Al finalizar el encuentro con los futbolistas le aseguró que no tendría que hacer declaraciones. «No tienes que hablar, yo despido y yo les hablo algo y ya está», le dijo. Sin embargo, al finalizar el encuentro, el Rey soltó: «Y ahora el señor Ministro quiere decirles unas palabras. ¡Se cobró el favor! Y dije yo: ¿Qué digo? Solo se me ocurrieron unas palabras de Ana María Matute para decirles a los periodistas!».

El 6 de junio de 2018 se comunicó el nombramiento de Máximo Huerta como ministro de Cultura y Deporte de España en el Gobierno de Pedro Sánchez. Apenas una semana después, el escritor presentó su dimisión como ministro, tras conocerse que eludió el pago a Hacienda de 218.322 euros.​ Su mandato de ministro fue el más breve del período democrático actual.

“Para defender aquello que más amas, a veces hay que retirarse. Y yo amo la cultura”, sentenciaba el día que presentó su dimisión. Negó de manera tajante que fuera condenado por fraude fiscal, sino que fue multado “por perder una demanda que yo mismo presenté”. Apenado, dijo haber «pagado la multa dos veces», el día en la que abonó por la resolución judicial y ese día, con su renuncia. “Soy consciente que mi inocencia ya no vale nada en una sociedad ahogada por el ruido y la desinformación interesada. Me voy con la misma humildad con la que llegué aquí hace siete días”, decía.