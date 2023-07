Los Reyes Felipe y Letizia cada año acuden a su casa de verano, de hecho, Marivent se convertirá en los próximos días en su hogar. Al igual que sucedía con los reyes eméritos, quienes hace 50 años convirtieron esta finca de 33.000 metros cuadrados en su refugio mallorquín. A lo largo de estas 5 décadas, esta residencia estival ha sufrido cambios, pero a lo que nunca se ha renunciado es a su estricto mantenimiento. Cada detalle, cada mueble y cada mota de polvo de Marivent se cuida al máximo, hecho que está teniendo muy presente la Reina Sofía antes de la macroquedada de todos sus nietos, la cual está prevista para el mes de agosto. Pero, ¿cuánto dinero se destina para conservar esta propiedad a lo largo del año? Te adelantamos que no todo el mundo se lo podría permitir...

El Gobierno Balear destina más de 1,1 millón de euros en mantener el Palacio de Marivent

El palacete cuenta con 1.826 metros cuadrados en su interior, distribuidos en varias plantas y una buhardilla. Estancias en las que, por cierto, no duermen Felipe VI, ni su mujer ni sus hijas. Ellos suelen decantarse por una vivienda anexa, en concreto, Son Vent, en la que hay espacio de sobra para todos -8 habitaciones- y, además, una exclusiva piscina. Aunque eso no quita que quieran que Marivent esté al 100 % perfecta para sus invitados y para ello hay varias partidas de dinero. Hablamos del presupuesto que el Gobierno Balear ha destinado este 2023 para su mantenimiento, el cual ha aumentado más de 123.000 euros respecto al pasado año. Una suma considerable y que esta vez no ha sufrido rebajas, sino todo lo contrario.

Las elevadas facturas de Marivent en agua, limpieza y mantenimiento de jardines

Ahora hay un mayor gasto de personal y se han previsto inversiones para maquinaria, lo que ha provocado que se apruebe una mayor cifra para esta vez. Según se ha revelado se ha recuperado financiación, tanto es así que han recibido más de 1,1 millón de euros para que la residencia estival de los Reyes esté a punto, siendo muchos los que se preguntan qué tipo de facturas se pagan para el funcionamiento de Marivent. Por ejemplo, albaranes por la limpieza, el abastecimiento de agua, el corte de césped, el mantenimiento de los jardines y las piscinas o los sueldos de los empleados. Una importante cantidad que lleva a cabo el ejecutivo autonómico y cuyos gastos aumentan cuando la familia coincide en el Palacio. Por otro lado, se deben tener en cuenta otros gastos puntuales como la seguridad o los elementos de transporte.

Aunque cada vez pasa menos, está previsto que este verano se reúnan todos los primos cinco años después de su última reunión familiar al completo. Todo un acontecimiento que centrará todas las miradas en este palacio que no ha abierto las puertas para ver cómo es por dentro, al menos de momento. Fue construido en solo dos años, encargo que hizo Juan de Saradakis, su primer propietario y quien decidió donar el palacete a la Diputación Provincial de Baleares con la condición de que se convirtiera en un museo. Años después este pacto se rompió y se cedió a don Juan Carlos, que lo comenzó a utilizar como residencia de verano, aunque no ha podido evitar que la polémica acompañe a esta casa llena de recuerdos.

Ahora está decorada con estética griega y compuesta de varias estancias, como una biblioteca, siete habitaciones, un salón con vistas al Mediterráneo o cuatro baños, entre otras. Esto deja ver que hay muchos rincones, muebles y zonas que mantener, cuidados que no solo se llevan a cabo con el 1,1 millones de euros que hemos mencionado anteriormente. Y es que Patrimonio Nacional también destina una partida de más de 100.000 euros al año para su limpieza, siendo hace muy poco tiempo cuando se sacó a concurso esta labor y cuando se supo cuánto se pagaba por ello. 'Última Hora' asegura que esta cifra extra se dedica a reforzar la limpieza que se hace durante el año y que sufraga el Gobierno Balear, pero durante la Semana Santa y el verano.

Más de 100.000 euros anuales de Patrimonio Nacional para mantener el palacio

El contrato tiene un presupuesto de licitación de 100.000 euros por doce meses y un valor estimado de medio millón, dado que es prorrogable durante cuatro años más. A estos números que para muchos puedan resultar sorprendentes, este 2023 no habría que sumar nada en un principio. Sí podemos revelar que durante los últimos cinco años el coste de mantenimiento y conservación total casi llega a los 5 millones de euros, según figura en las partidas de los presupuestos de la Comunidad Autónoma.

