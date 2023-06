María Zurita revela cómo le ayudó su tío, el Rey Juan Carlos, en su peor momento

María Zurita se ha convertido en la invitada de excepción de la entrevista que ha concedido Carlos Herrera a Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'. La hija de la Infanta Margarita ha visitado al locutor de radio en la finca que posee el presentador en Sevilla. Durante la comida, los tres han hablado largo y tendido sobre su relación con el Rey Juan Carlos. Ha sido entonces cuando la empresaria ha revelado cómo le ayudó su tío cuando estaba en pleno proceso de ser madre.

María Zurita ha explicado en 'Mi casa es la tuya' el proceso tan duro por el que pasó para convertirse en madre por fecundación in vitro. Sin ningún tipo de tapujos, la hija de la Infanta Margarita ha asegurado que estuvo a punto de tirar la toalla a la hora de cumplir su deseo de tener un hijo y fue su tío, el Rey Juan Carlos, quien le animó a que siguiera intentándolo. "Le había dicho que quería ser madre soltera y me dijo que estupendo. Me iba a apoyar en todo, él llamaba cada vez que iniciaba un tratamiento nuevo. Un día me llamó y le dije que estaba hecha polvo porque había perdido ya cuatro y me dolía en el alma. Es un palazo. Me dijo: 'Ahora no vas a tirar la toalla, sigue para adelante'. Y seguí. Estaba muy al límite, me afectó muchísimo, es muy duro", narraba. Además, dejaba claro que junto a sus padres, el Rey emérito ha sido uno de los grandes apoyos que ha tenido en este proceso.

María Zurita es madre soltera y reconoce que optó por el camino fácil porque "no me daba tiempo tener un novio, presentarlo a la familia y casarse". La hija de la Infanta Margarita cuenta que la llegada del pequeño Carlos a la familia le dio mucha alegría a todos. Es un niño muy travieso, pero obediente, y que se lo pasa en grande en casa junto a sus abuelos. "Vive en un parque de atracciones porque en casa vivimos unos cuantos. Vivo con mis padres desde que mi madre se puso mala de las piernas, mi hermano, yo y los que nos ayudan", revela. Igualmente, la empresaria explica que nadie de su familia le ha prejuzgado por ser madre sola. "No me tuve que enfrentar a prejuicios, nadie me ha venido a criticar, la critica que he recibido es buena", cuenta.

María Zurita y el peso de ser sobrina del Rey Juan Carlos

María Zurita recuerda cómo se entero de que su tío era el Rey de España. Fue a raíz del Golpe de Estado de 1981 cuando sus escoltas fueron a recogerla del colegio y llegó a su casa y se enteró de que sus padres estaban en Zarzuela. "Mi tío de vez en cuando salía en la televisión, no le daba importancia. Me ha beneficiado a veces y me ha perjudicado en otras. Se toma con naturalidad. Hay gente muy a favor y muy en contra. Hay gente que te tiene manía por lo que representas y gente que te admira", reflexiona.