María Zurita sigue ensimismada con su hijo. No da crédito cuando cada mañana se despierta y le ve en su cunita. El pequeño Carlos se ha convertido en su nueva razón de ser y no comprende cómo ha podido estar toda la vida sin él. Pero, si algo tiene muy presente cada vez que le pone la mirada encima, es que tiene que estar muy agradecida de que el pequeño decidiese luchar por su propia vida, debido a que nació prematuro y los médicos le informaron que su corazón era tan frágil, que podría no salir adelante.

Por fortuna, el miedo que sintió cuando dio a luz cuando el pequeño se encontraba en el séptimo mes de gestación ya ha pasado. El susto aún lo tiene en el cuerpo, pero eso le hace valorar cada día lo afortunada que es y así lo ha vuelto a demostrar en su perfil personal de Instagram, que ahora casi parece el perfil de su hijo con la infinidad de fotos que comparte de él.

[Leer más: todos los detalles del bautizo de su hijo]

“Cómo luchaste desde el primer momento, Súper Carlitos. Has sido un ejemplo para mí desde que naciste por sorpresa ese domingo 29 de abril. ¡Tu corazón era frágil, pero decidiste quedarte y hacerme la mujer más feliz del mundo! GRACIAS también a todo el equipo del Hospital Universitario de la Paz por sacar a todos estos prematuros adelante día tras días. Y también a todas esas madres que fueron un gran apoyo en esos momentos”, escribe María Zurita en su perfil de Instagram con motivo del Día Mundial del Prematuro.

La sobrina favorita del Rey Juan Carlos, María Zurita, decidió ser madre soltera y no contar con el respaldo de una pareja para cumplir su sueño de ser madre y compartir todo el amor que le sobra con el pequeño Carlitos, a quien llamó así en honor a su tío. De hecho, el rey emérito es uno de sus padrinos.

Más contenido .....