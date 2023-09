María Zurita habla de su recuperación tras su delicada operación de cervicales

Hace tan solo unos días, María Zurita, sobrina del Rey Juan Carlos I, sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir algunas fotografías que daban testimonio de una reciente operación en sus cervicales. Las imágenes, llenas de sinceridad, iban acompañadas de un mensaje en el que expresaba su agradecimiento por el aluvión de mensajes de cariño y apoyo que había recibido tras la operación.

Todavía lleva vendas en el cuello

Este procedimiento quirúrgico, al que María decidió someterse debido a intensos y "terribles" dolores, ha marcado un punto de inflexión en su vida. A pesar de que aún se encuentra en plena recuperación, el alivio se refleja de forma muy evidente en la expresión de su cara. Cuando se le ve paseando por las calles de Madrid, ya sea haciendo una llamada telefónica o simplemente disfrutando de la compañía de su fiel perrita, Zeta, su expresión denota una tranquilidad y serenidad renovadas. Además, algunas vendas en la zona del cuello evidencian el área donde se llevó a cabo la intervención.

Reconocida por su discreción y bajo perfil, María, hija de la infanta Margarita, no dudó en compartir unas palabras con Europa Press sobre su experiencia: “Una operación que han hecho maravillosamente bien y, por lo menos, ya no tengo dolores. Me iba a llegar ya al nervio del brazo, pero ya se acabó". Su gratitud hacia el equipo médico que llevó a cabo el procedimiento es palpable, reconociendo la magnitud de su labor con un "ha sido un trabajo espectacular y estoy muy agradecida por ello".

Quiere practicar Pilates

A pesar de la mejora, la sobrina de Juan Carlos I es consciente de que el proceso de recuperación deberá realizarlo poco a poco y siempre de forma obediente a lo que hayan señalado los médicos. Con cautela y determinación, comenta que el siguiente paso es "tomárselo con un poquito más de calma" y reforzar su espalda. Una de las maneras en las que planea hacerlo es a través del pilates, indicando que esta práctica podría empezar a hacerla en breve.

En el horizonte, parece que la vuelta al trabajo no está lejana para María Zurita. Dirige una agencia de traducciones, en Madrid, que se llama Zesauro y domina a la perfección cinco idiomas. Por ahora, sus paseos y llamadas al aire libre, junto a Zeta, serán el preludio de una nueva etapa en su vida, marcada por la superación y el agradecimiento a todo el equipo médico que la ha tratado durante las últimas semanas.

1 de 5 En un momento del entierro de Marta Chávarri. 2 de 5 Fue una de las concursantes expulsadas de MasterChef Celebrity 7 3 de 5 Suele mantener conversaciones telefónicas con su tío Juan Carlos I 4 de 5 Jesús Vázquez y su pareja son grandes amigos de María. 5 de 5 Carlos es su único hijo y ya tiene cinco años.