Gracias a María Zurita estamos conociendo los aspectos más personales e íntimos de Don Juan Carlos. La concursante de ‘MasterChef Celebrity’ está dando algunos detalles sobre cómo es el emérito en la intimidad. En el último programa, durante la prueba de exteriores, la sobrina de Don Juan Carlos ha hablado sobre la relación que mantiene con él, a pesar de estar a miles de kilómetros. Hay que recordar que desde el pasado agosto de 2020 se instaló en Abu Dabi y tan solo una única vez ha regresado a España. Sin embargo, esto no es motivo para estar alejado de los suyos. Eso mismo ha contado María Zurita durante el concurso culinario, donde ha asegurado que habla casi a diario con él.

El actor y compañero Manu Baqueiro ha querido saber cómo se enteró de que su tío era el Rey de España. María le ha explicado que «cuando éramos pequeños nadie nos explicaba nada. Yo me enteré en el colegio de quien era sobrina. Era un tío más», revelaba. La hija de la infanta Margarita de Borbón y Carlos Zurita le ha dedicado unas palabras muy cariñosas a tu tío: «Es una persona mágica. Para mí es mágica, cariñoso y generoso. Siempre que alguien de la familia tiene un problema, él ayuda. Es el jefe de la familia al final», ha dicho.

Por si fuera poco, la concursante de ‘MasterChef Celebrity’ ha revelado que mantiene un contacto continuo con él y que casi a diario se llaman por teléfono: «Yo hablo casi a diario con él. Yo le quiero mucho. Es de las personas que más quiero en el mundo. Tanto que le he hecho padrino de mi hijo», dice. «Padrino a distancia», le replica el actor. A lo que ella asegura: «Bueno, un padrino que recibe todos los días una foto del niño. Todos los días. La verdad es que se adoran. Hacemos muchas videollamadas», confiesa Zurita. Una revelación que ha sorprendido mucho.

A lo largo de su paso por el talent culinario, María Zurita está revelando algunos aspectos más personales de su vida. De hecho, en el anterior programa, habló del complicado parto que vivió, ya que tuvo un desprendimiento de placenta, lo que le obligó a dar a luz cuando apenas llevaba siete meses y medio de embarazo: «Tuve un desprendimiento de placenta y casi se muere». Un tema muy delicado del que ha hablado en otras ocasiones. Fueron momentos complicados para María, que dio a luz a su hijo el 29 de abril de 2018. Ella aseguraba que su hijo había sido la prueba de que la vida es un milagro. María Zurita no dudó en contar poco después de dar la bienvenida a su hijo cómo vivió estos momentos tan complicados: «No tenía dolor, me desperté en medio de la noche y me di cuenta de que estaba empapada. Encendí la luz y vi que era sangre», declaró en ¡Hola!