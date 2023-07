Marbella, Ibiza y Mallorca: Froilán lo da todo en su visita de cumpleaños a España

Las celebraciones por el 25 cumpleaños de Froilán no terminan. Un cuarto de siglo no se cumplen todos los días y el sobrino de Felipe VI no está perdiendo la ocasión de festejarlo siempre que tiene ocasión. Actualmente se encuentra disfrutando de unos días de descanso de su trabajo cerca del golfo pérsico, lugar donde reside desde hace unos meses. Abu Dabi, Ámsterdam, Marbella, Ibiza y Mallorca son los destinos escogidos finalmente para encontrarse con su círculo cercano y conmemorar su aniversario durante sus vacaciones veraniegas.

Ya se encuentra Froilán en España y ha disfrutado de una nueva celebración en Marbella en un exclusivo beach club. 'La Cabane' es uno de los sitios de la ciudad más reconocibles, que realizaba una reapertura junto al chef Dani García este pasado sábado 15 de julio. Su fama data desde los años 60 y es imprescindible para actores de Hollywood y otras personalidades. Allí 'Así es la vida' sitúa al hijo de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar durante el fin de semana. "Quiso incluir este sitio en su agenda. Estuvo aquí, probó la pasta y se tomó una cerveza".

Su cumpleaños no terminará aquí. Antes de regresar a sus tareas diarias todavía tiene dos planes ya preparados: "Su siguiente destino sería Ibiza y terminaría en Mallorca con su familia". Es en la segunda isla donde su familia materna, la familia real española, pasa los veranos y disfruta de Marivent. Allí está ya su abuela, la Reina Sofía, deseando reunir a todos sus nietos después de tanto tiempo. Hace cinco años que no se puede realizar dicho encuentro en los que se cuenta con la asistencia de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, como confirmó Vanitatis. Habrá que esperar hasta finales de agosto, cuando vuelve a tener unos días disponibles, y a los resultados obtenidos de las elecciones generales de este domingo 23 de julio para saber exactamente si se puede llevar a cabo este deseo de abuela. La agenda real dependerá de los plazos de investidura del nuevo presidente, al igual que la organización de las cámaras.

La visita de sus amigos a Abu Dabi, la primera celebración de Froilán por su cumpleaños

Antes de regresar a España, donde ya se encuentra Froilán desconectando, sus amigos optaron por volar hasta Abu Dabi, capital de los Emiratos árabes unidos, el pasado viernes 14 de julio. Un día después comería junto a su abuelo, el Rey Juan Carlos. Una visita exprés, como desvela Telecinco, que supuso el pistoletazo de salida para su pequeño recorrido conmemorativo. La península española tendría que esperar para contar por su presencia pues había un destino europeo previo: Ámsterdam.

"Se ha reunido con sus mejores amigos en un lugar en Europa, lleno de canales y conocido por sus fiestas. Froilán estuvo en el barrio rojo con un grupo de amigos, todos hombres. Le cazaron ahí sin su característica gorra. Estaba tranquilo, relajado", exponía uno de los reporteros de 'Así es la vida'. Este barrio turístico es conocido por sus luces de neón y contar con vitrinas de grandes tamaños donde personas que ejercen la prostitución se muestran ante los que allí pasean. Está situado justo en el centro medieval de la ciudad. Cuando finalizaron su visita, el viaje de vuelta los llevó hasta Madrid. De la capital poco después partieron hasta la Costa del Sol y disfrutar de la que sería su tercera celebración de cumpleaños en Marbella.