Máximo malestar en Casa Real tras la publicación de las fotos del cumpleaños del Rey Juan Carlos

“No ha gustado nada la publicación de estas imágenes en Casa Real”. Así de tajante se nos muestra un interlocutor cercano a Casa Real. “No ven con buenos ojos que hayan salido estas imágenes a la luz pública. De hecho, si desde la Institución hubiesen visto bien la publicación de estas imágenes hubiera sido mediante la distribución de las fotografías a todos los medios a través de la Agencia EFE, como se hizo con las imágenes del año pasado cuando acudieron sus nietos”. Y es que este miércoles nos hemos levantado con las instantáneas de la fiesta del Rey Juan Carlos en Abu Dabi. Allí celebró su 86 cumpleaños con su hijas, las infantas Elena y Cristina, algunos de sus nietos y gran parte de sus amigos. Las fotografías, publicadas en la 'revista Hola', muestran el interior de la fiesta, donde se aprecia al emérito pletórico y feliz por compartir ese día con un centenar de invitados.

Nuestra fuente nos insiste: “Es una excesiva sobreexposición. Claro que puede celebrar su cumpleaños, pero no convirtiéndose en la portada de una revista. Con el Rey Juan Carlos se requiere discreción y esto es todo menos discreto”. Pero va más allá… “Hay quien lo puede entender como una provocación”. Son muchos los que piensan que este tipo de cosas no ayudan al Rey Felipe VI y, por extensión, a la Institución. El reinado de Felipe VI se está destacando por el cortafuego que ha puesto sobre su familia directa, la ahora llamada familia del Rey, es decir, sus padres, los Reyes eméritos, sus hermanas, las Infanta Elena y Cristina, y los hijos de estas. En lo personal siguen teniendo relación, pero en el plano institucional han puesto distancia con ello.

“No han entendido cuál es el fin de hacer público este reportaje. Son muy celosos de lo que sucede en su vida privada. Por eso no entienden que de repente quieran compartirlo con millones de personas”. También nos apuntan que, aunque existe un gran malestar, “oficialmente no se dará ninguna explicación puesto que se trata de una fiesta privada del Rey Juan Carlos”. Silencio sepulcral si se les pregunta, una posición que siempre han mantenido ante polémicas de este estilo.

Los detalles de una fiesta que hasta hace muy poco era secreta

Aunque la cifra no era redonda, la ocasión lo merecía. Esto pensaron los invitados al cumpleaños del Rey Juan Carlos, quienes viajaron más de 7.500 kilómetros desde España rumbo a Abu Dabi. Les esperaba una fiesta única en aguas del Golfo Pérsico, una celebración por todo lo alto que ha dejado grandes anécdotas. Tanto en el durante como en el después. Cinco días después del gran día las primeras fotos han llegado al kiosco, lo que ha provocado un enfado mayúsculo en la Casa Real. "Están convencidos que no era necesario hacer partícipe a todos de algo tan íntimo. La unión padre e hijo a ojos de todos está resentida y esto solo les distancia aún más. Al final es el único de sus hijos que no fue y esto tan solo lo recuerda", deslizan a la revista SEMANA.

El Rey Juan Carlos ha cumplido una vuelta más al sol, pero nadie imaginó que su exclusiva fiesta estaría en boca de todos. Imágenes tomadas desde dentro y que no han pasado desapercibidas en los máximos representantes de la monarquía española. Cabe señalar que el último encuentro que se produjo entre Letizia, Felipe y el Rey Juan Carlos tuvo lugar el pasado 20 de diciembre. Se reunieron en Pabú por el 60 cumpleaños de la Infanta Elena, siendo a la salida cuando el emérito concedió unas llamativas declaraciones: "Hemos estado fenomenal. Siento que no haya más". Se lamentó, pero en aquel momento la maquinaria había empezado a rodar y todo estaba casi listo para una fiesta inolvidable en la que él iba a ser el gran protagonista. Un cumpleaños con más testigos de los que Casa Real querría.