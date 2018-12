Los Reyes y sus hijas nos felicitan su Navidad más laica y natural

6 La felicitación de los Reyes eméritos… ¡con ellos juntos!

A la vez que los Reyes ha llegado la felicitación navideña de parte de los Reyes Juan Carlos y Sofía. En este caso es un retrato de ambos juntos. Y esto no sería nada extraño de no ser porque rompen una tradición, al menos de los últimos años, en los que solían escoger un cuadro de temática religiosa de Patrimonio Nacional. Esta vez nos ofrecen un retrato inédito, más o menos formal, pero realizado al aire libre y sin ningún símbolo navideño. Lo mismo ocurre con el ‘christmas’ de los Reyes. No hay señales religiosas, quizás en un intento de aglutinar a la mayor cantidad de personas posibles, no necesariamente católicas.