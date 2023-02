Los Reyes Felipe y Letizia se suben el sueldo en 2023: así son las cuentas claras de la Casa Real

Los Reyes Felipe y Letizia ya tienen listo su presupuesto para este 2023. Como cada año, la Casa de Su Majestad el Rey ha hecho pública toda la información al respecto de dinero, contrataciones, etc. Todo ello en virtud a la práctica de la transparencia en su ejercicio impuesta desde que el monarca subió al trono en 2014. Para que no queden dudas, toda esta información 'sensible' está disponible para todos los ciudadanos a través de la página web de la Casa Real. Y ahora acaban de salir las cuentas para este año. El Rey Felipe es quien decide cómo y cuánto se distribuye a cada uno de los miembros de la Familia Real y esta vez ha decidido subirse un poquito el sueldo (también el de su esposa y su madre). En concreto, un 2,5 por ciento más.

Y eso que el presupuesto total para 2023 se queda 'congelado' en 8,43 millones de euros, según la asignación aprobada por el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado. Esta es la misma cantidad por tercer año consecutivo.

Lo que cambia es la asignación de cada uno de ellos. El Rey cobrará 269.296 euros brutos, es decir, 10.369 euros más que en 2022, cuando su asignación del Estado fue de 258.927 euros. La Reina Letizia cobrará este año 148.105 euros y la Reina Sofía, 121.186 euros.

Ellos tres son los únicos que perciben una retribución oficial. Al Rey Juan Carlos le fue retirada su asignación anual en 2020 por decisión de Don Felipe y, por ahora, ni la Princesa Leonor ni la Infanta Sofía tienen un sueldo del Estado. A partir de que la heredera cumpla la mayoría de edad (el 31 de octubre de este año) y que asuma más compromisos institucionales, es previsible que se destine una cantidad para Leonor. De hecho, tanto sus estudios de Bachillerato en Gales como los de su hermana pequeña a partir del próximo curso los pagan sus padres de esta asignación anual.

Los Reyes titulares y la Reina Sofía suman 538.587 euros. El resto del dinero (4,7 millones de euros) sirve para cubrir los gastos del personal, que se lleva el 56 por ciento de la suma total.

Otra de las partidas que representan un importante gasto son los destinados a bienes y servicios: 2,7 millones de euros. De estos, 1,8 millones son para material de oficina, comunicaciones, seguros y contratos con empresas de servicios y 605.000 euros van para atenciones protocolarias y representativas.

También hay un apartado de inversiones, dedicados sobre todo al plan de transformación digital de la Casa Real que empezó en 2019. Este año baja un poco: 746.000 euros respecto a los 965.348 que gastaron en 2022. Por último también dejan un fondo de contingencia para imprevistos y permanece en los 168.000 euros.