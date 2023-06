El pasado jueves 15 de junio conocíamos el fallecimiento de Carmen Martínez-Villaseñor Barrasa, la ventrílocua conocida popularmente como 'Mari Carmen y sus muñecos'. Una triste noticia que provocaba una fuerte conmoción y que provocaba que numerosos rostros conocidos le dedicaran mensajes de condolencias. El único hijo de la humorista, Miguel Almanzor, ha hecho público la carta que le han hecho llegar los Reyes de España, Felipe y Letizia, en la que lamentan la pérdida de su madre y ponen en valor su trabajo.

"Hemos conocido la triste noticia del repentino fallecimiento de Mari Carmen y os queremos enviar a toda la familia nuestro sincero pésame, apoyo y cercanía en estos momentos tan difíciles", comienza el comunicado que los Reyes de España y que han trasladado a Miguel Almanzor. Posteriormente, Felipe y Letizia han hecho hincapié en la importancia que tuvo la ventrílocua en el país, así como sus muñecos. "Doña Rogelia, Daisy, Nicol y Rodolfo son ya la memoria de infancia de varias generaciones. Echaremos de menos el ingenio y el cariño que Mari Carmen volcaba en sus cuatro inolvidables personajes", reza el mensaje publicado en 'Socialité'.

Un día después de conocer su muerte, su hijo rompía su silencio, reconocía que estaba muy afectado y contaba que Mari Carmen había fallecido a consecuencia de un infarto que había provocado que cayera al suelo fulminantemente. "La noticia me llega a través del jardinero de mi mamá, que no sólo era el jardinero, la ayudaba con todo. Ella vivía sola porque era una persona muy independiente, no quería estar en una residencia. Cuando venía a Madrid a verme, no se quedaba en mi casa. Se quedaba en un hotel porque quería su independencia", aseguraba a 'Y ahora Sonsoles'.

La aparición más reciente de Mari Carmen y sus muñecos en televisión

La última aparición de Mari Carmen y sus muñecos tuvo lugar el pasado mes de abril. La ventrílocua se sentaba en el 'Deluxe' para hacer un repaso por su trayectoria profesional. Fue entonces cuando desveló que solo había dejado a dos personas tocar sus muñecos, al Rey Juan Carlos y Julio Iglesias. "Llevo 64 años trabajando sin tomarme un solo año sabático. Y no paro. Ahora estoy escribiendo dos libros, en los que reúno los mejores momentos de mi vida", llegó a contar.