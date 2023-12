Los perfumes del Rey Juan Carlos que aún están en el cuarto de baño de Bárbara Rey

Ángel Cristo Jr. sigue queriendo hablar mucho sobre su familia. Sus demoledoras palabras han levantando ampollas entre su madre, Bárbara Rey, y su hermana, Sofía Cristo, que precisamente decía hace unas horas que emprenderá acciones legales contra su hermano. Mientras llega ese momento, madre e hija tienen que seguir sufriendo las consecuencias de las palabras de Ángel Cristo Jr. De hecho, lo están pasando muy mal, están destrozadas.

El hijo de Bárbara Rey y Ángel Cristo ha metido en todo este entramado de declaraciones al Rey Juan Carlos. Ha contado con todo lujo de detalles su relación familiar y las intimidades de su madre. Nunca antes lo había hecho en televisión. Ángel Cristo Jr. explicaba que, aunque su madre no llegó a contarle si estaba o no enamorada del Rey, sí que llegó a asegurarle que la relación no era bonita: "Me cuenta que no es algo bonito, que hay mucha censura y culpa a su relación con el rey de no poder trabajar como ella se merece en este país".

Según las palabras de Ángel, Bárbara Rey siempre creyó que el emérito no le daba el sitio que le correspondía, que no le daba su lugar. Hasta tal punto llegaba la naturalidad con la que presuntamente Bárbara y el Rey emérito llevaban su relación, que el monarca llegó a dejar dos botes de perfume en el domicilio de la vedette: "Él tenía siempre dos perfumes en el baño de mi madre. Los sigue teniendo. Estarán rancios, pero están ahí. Uno es el Eternity de Calvin Klein y el otro Hamman de Penhaligon's", confesaba Ángel Cristo Jr. Ángel Cristo Jr. revela que el Rey dejó dos perfumes en el baño de su madre También te interesará Se destapa el verdadero autor de las fotos íntimas de Bárbara Rey y el Rey Juan Carlos

Ángel Cristo prepara una nueva bomba contra Bárbara Rey (y el Rey Juan Carlos está implicado )

Pero, ¿de qué perfumes se tratan? Uno de ellos es el Eternity de Calvin Klein, una oda al poder del amor duradero: "Sensible y masculina, fuerte y refinada, Eternity fue la primera eau de toilette para hombre que rechazó la noción del amor como nada más que un romance apresurado, enfocándose en el poder atemporal del compromiso eterno", tal y como explican desde la página web. Además, se explica cómo es el olor: "Este perfume para hombre fougère verde, complejo e inmediatamente reconocible, abre con notas frescas de bergamota para un inicio definido y puro, y se transforma en un estimulante geranio de calidez masculina natural apuntalado con mandarina, salvia y un ramito de lavanda aromática. Intensa y sólida, la madera de cedro marca el camino hacia el fondo, junto al musgo para un secado empapado de lluvia calmante y nostálgico". El precio del bote de 200 ml es de 134 euros, aunque se puede encontrar en tiendas de perfumes a unos 45 euros.

El otro perfume que dejó en el cuarto de baño de Bárbara Rey es el Hammam Bouquet Penhaligon's. "Hammam Bouquet de Penhaligon's es una fragancia de la familia olfativa Ámbar Amaderada para hombres. Hammam Bouquet se lanzó en 1872. La nariz detrás de esta fragrancia es William Penhaligon. Las notas de Salida son lavanda y bergamota; las notas de corazón son rosa, raíz de lirio, jazmín y cedro; las notas de fondo son almizcle, sándalo y ámbar", explican desde la página web.

Ángel Cristo Jr. no deja de contar detalles sobre la vida de su madre. De hecho, este pasado viernes ha encontrado el momento perfecto para desvelar los motivos que le han llevado a hablar públicamente. El primero, por los momentos difíciles que ha pasado en los últimos años a raíz de su divorcio. Su principal interés es el bienestar de su hija. El hijo de Bárbara Rey asegura que su segunda motivación es la serie que se ha hecho sobre la vida de sus padres en Atresmedia, 'Cristo y Rey'. "Ella termina hablando de algo que decía que nunca iba a hablar. Si decide seguir hablando, con la segunda parte de la serie, debe contar las cosas como ha ocurrido", insiste. Según su testimonio, la serie dirigida por Daniel Écija no corresponde con la verdad y "prácticamente todo es ficción". "La gente se queda con lo que ve. Me parece un lavado de imagen y una serie hecha a la medida de mi madre", admite. Ángel Cristo Jr. está convencido de que nunca se va a arrepentir de este paso que ha dado, es plenamente consciente de todo lo que está haciendo y diciendo.