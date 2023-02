Los mensajes cifrados que recibe Froilán de su amiga Belén Perea

La distancia les separa, pero la influencer no duda en mandarle unos mensajes cifrados al hijo de la Infanta Elena para dejar constancia que le echa de menos.

Froilán lleva ya varias semanas instalado en Abu Dabi, a donde se trasladó a raíz de las últimas polémicas en las que se ha visto envuelto en España. Fue su madre, la Infanta Elena, la que tomó la decisión de que lo mejor era que su hijo se mudara durante un tiempo con su abuelo, el Rey Juan Carlos. El día que puso rumbo a los Emiratos, el sobrino del Rey Felipe VI protagonizó una efusiva despedida con Belén Perea, una buena amiga con la que mantiene una estrecha relación. Ahora, la distancia les separa, pero la influencer no duda en mandarle unos mensajes cifrados al joven para dejar constancia que le echa de menos.

A lo largo de los últimos días, Belén Perea se ha puesto de lo más sentimental a través de las redes sociales y no ha dudado en compartir algunas reflexiones en las que incluye algunos mensajes velados hacia Froilán. Unos días después de verles despedirse en el aeropuerto de Madrid, la influencer hacía una recopilación de cómo había sido su semana y hacía público que había estado de "despedidas y scattegories", algo que le había causado "muchas emociones". De la misma forma, haciendo alusión a una canción de La Oreja de Van Gogh, hacía hincapié en recordar las tardes de invierno por la capital.

Por otro lado, Belén Perea también felicitaba el Día de los enamorados afirmando que había que decir más veces "te quiero". Además, enumeraba una lista de las 14 formas de decirlo, pero sin pronunciar las palabras. "A pesar de todo. Cómete tú la última porción de pizza. Dar un abrazo y apretar. Te echo de menos. Aunque sean 5 minutos. ¿Paso a recogerte? Baja, sorpresa, estoy aquí. Me encanta verte feliz. ¿Ves como podías?¿Cómo estás? Solo puedo llorar y mostrarme vulnerable contigo. Perdón por todo. No quiero perderte. Podemos con todo. Un beso en la frente", escribe. La influencer es consciente de que el amor se construye todos los días, pero también sabe que hay que cuidarlo y aprender a superar obstáculos. Un claro mensaje velado que haría referencia a la distancia que hay entre ella y Froilán. "Pedir perdón, perdonar y tener empatía, todo se puede, pero tenemos que luchar y cuidar a quienes queremos cerca. Todos tenemos un tope no esperéis a perder a alguien para daros cuenta. Digamos más te quiero . Tener interés.Feliz 14 de febrero a esas personas que están en mi vida. Os quiero", reflexionaba.

Muy unida a Victoria Federica

De forma reciente, Belén Perea también ha echado la vista atrás y ha recordado a una persona que "tenía los ojos de ron cola y me miraba pidiéndome un baile las noches de fiesta". Un mensaje cifrado que podría estar dirigido a Froilán. Aunque en su momento negó ser su "pareja", lo cierto es que ambos guardan una estrecha relación. Belén Perea también es amiga íntima de Victoria Federica y ambas se siguen mutuamente a través de las redes sociales.