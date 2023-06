De todos es sabido que la Reina Letizia es una gran amante de la cultura en general y de la lectura en particular. Por este motivo, este mismo miércoles sorprendió a todos al acudir como una lectora más a la Feria del Libro de Madrid, ubicada en el parque El Retiro que abrió sus puertas el 26 de mayo y permanecerá hasta el 11 de junio. En esta edición, a diferencia de ocasiones anteriores, no ha habido inauguración oficial por parte de Casa Real, ya que el día de apertura coincidía con el último día de campaña de las elecciones municipales. Sin embargo, esto no es motivo para que la monarca disfrute de una de sus pasiones en una tarde de primavera en la capital.

La esposa de Felipe VI ha aprovechado para visitar las casetas de editoriales o librerías que más le gustan y hacerse con algunos ejemplares como una ciudadana más. Eso sí, tuvo que hacer frente a las miradas curiosas de los otros asistentes y que incluso les pidieran algún que otro selfie para inmortalizar ese momento. Y es que no todos los días te encuentras con la Reina Letizia en El Retiro. A lo largo del miércoles, la Reina disfrutó de una jornada entre libros acompañada por un pequeño y discreto equipo de seguridad. Estuvo durante media hora recorriendo algunas de las casetas y comprando algunos de los libros que se convertirán en sus próximas lecturas en Zarzuela. Pero, ¿qué ejemplares se llevó a casa?

Letizia se llevó un total de cinco libros al Palacio de La Zarzuela

La Reina Letizia visitó algunas casetas como la de Altamarea, Acantilado, Machado, Siruela y Sílex, entre otras. En esta última, la monarca se interesó por la colección de Reinas consortes, un libro que repasa a las esposas de los reyes que poblaron las cortes medievales desarrollaron una actuación de gran complejidad y de vital importancia para la representación del poder regio a medida que este se iba definiendo mientras transcurría la Edad Media. Además del ejemplar de Kubrick Total de Sergio Peral, un libro relacionado con la historia cinematográfica. Sin embargo, finalmente no se llevó ninguno de esos dos libros pero sí otros.

Muchos os preguntaréis, ¿qué libros son los favoritos de Doña Letizia? ¿Cómo algún otro para Don Felipe? ¿Y para sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía? Estos son los títulos que logró llevarse la Reina a Zarzuela. Una de sus primeras adquisiciones fue El paseo, de Robert Walser, la corta autobiografía de este autor que escribió tan solo 20 años debido a una enfermedad mental de origen hereditario. También compró El uso de la foto, de Annie Ernaux, editado por Cabaret Voltaire.

No fueron estos únicos ejemplares que se llevó a casa. Siguiendo su vocación de periodista, también compró La ciudad de Dios, de Pier Paolo Pasolini, un libro que recoge los relatos y reportajes escritos por Pier Paolo Pasolini en Roma durante los años 50 y 60. También en ese género, la Reina adquirió Cartas a Hawthorne, en el que Herman Meville envía diez cartas a Nathaniel Hawthorne fechadas entre 1851 y 1852 que muestran las dos caras de una vida literaria. Por último, se llevó los Ensayos literarios del estadounidense H.P. Lovecraft.