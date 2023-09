La Reina Letizia es amante del deporte y eso es innegable. Un detalle que, por ejemplo, es evidente en sus brazos, los cuales tiene cuidadosamente tonificados. Lo ha vuelto a demostrar en el inicio de su agenda semanal, la cual comenzaba en los Premios Retina ECO, donde no solo sorprendió con sus pendientes, sino también con un vestido aguamarina que dejó descubierto esta parte de su cuerpo. Tal ha sido la sorpresa de su excelente estado físico, que incluso la prensa extranjera le ha convertido en protagonista, imágenes muy comentadas y que llaman todavía más la atención cuando la soberana da un apretón de manos o cuando hace un pequeño esfuerzo como sujetar una caja con peso. Y es que sus bíceps hablan por sí solos, ya que desprenden un aspecto atlético que incluso ha provocado que la comparen con Madonna.

Vídeo: Europa Press

La Reina Letizia y su cuidado físico

Nos centramos por ejemplo en el medio 'Daily mail', donde hacen mención a los "brazos muy tonificados" y donde hablan "de su estricta rutina de ejercicios y dieta". Un resultado que consigue con Yoga, Zumba, Bici estática y, por supuesto, gracias a todo lo que hace en el gimnasio del Palacio de la Zarzuela. Allí hace fondos de tríceps en una pared día sí y día no, con lo que ha conseguido estar "estupenda". No es lo único que explican en el citado medio, también las otras rutinas que tiene en su día a día como salir a correr con un entrenador personal que acude a su casa cada mañana. Convencidos de que el físico de la Reina Letizia está genial a sus 51 años, nadie duda que en su caso el esfuerzo tiene su recompensa.

Impactados por "lo increíblemente tonificados" que Letizia tiene sus brazos, no han dudado en escribir un artículo fuera de nuestras fronteras para resaltar este detalle físico de Letizia. Una noticia donde recalcan lo asegurado por un extrabajador de Zarzuela a The Express: "Ella es muy disciplinada en sus rutinas deportivas. Ella es madrugadora y se levanta alrededor de las 7 a.m. Ella entrena en el gimnasio privado de la familia y hace ejercicios con pesas, algo de cardio y boxeo", aseguraban. No es ni mucho menos la primera vez en la que se repara en la complexión fitness de la consorte. De sobra es conocido su riguroso régimen y cómo ha logrado que su musculatura sea visible, cuestión muy comentada a lo largo de los últimos años. En especial, cuando sus brazos quedan descubiertos.