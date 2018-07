El trabajo no para en verano, ni siquiera para los Reyes. El pasado miércoles, doña Letizia volvió a convertirse en protagonista de los titulares tras aparecer junto a su marido, Felipe VI, en la entrega de los Reales Despachos en la Academia Central de Defensa y no precisamente por algo positivo. Una vez más, el look de la Reina volvió a llamar la atención, en este caso por las gafas que llevó para protegerse del sol del mediodía. Una montura de estilo ‘cat eye’, firmada por Carolina Herrera, que ha reabierto el debate sobre si se ha saltado o no el protocolo.

Una discusión que ha tenido otros capítulos en el pasado, como por ejemplo durante el Desfile de la Hispanidad del año 2007 o el relevo solemne de la Guardia Real en 2011 y es que la Reina nunca ha descartado las gafas de sol de su vida. A pesar de todas las voces críticas, expertos en protocolo aseguran que no se salta ninguna norma ya que es algo totalmente normal. “El protocolo no dice nada sobre gafas de sol u otros complementos de este tipo”, asegura Gerardo Correas, director de la Escuela Internacional de Protocolo, a Huffington Post.

De hecho, no es la única Reina que ha cubierto su mirada con unas lentes. En el año 2003 la reina Sofía llevó unas durante la ceremonia de bienvenida al Papa Juan Pablo II, durante las Jornadas Mundiales de la Juventud y nadie la criticó por ello. Otra monarca que ha ocultado su mirada es Isabel II, que aprovecha para sacar las suyas cuando hay suficientes rayos de sol de las islas británicas.

En principio, según los expertos, llevar gafas de sol solo influye en la imagen que se quiere trasladar, pero no debería afectar ni para bien ni para mal.