Letizia, Felipe y su eterna invitación a los Premios Goya: ¿por qué nunca van?

Año tras año los Reyes Felipe (55 años) y Letizia (51 años) reciben una invitación privilegiada, una que cualquier amante del séptimo arte soñaría tener. La Academia del Cine Español procura avisarles con tiempo, intentando dar en el clavo y obtener un sí por respuesta. Sin embargo, a día de hoy parece una historia de amor imposible. Aunque ambos son seguidores de la gran pantalla y defienden la importancia de la cultura, siempre rehúsan pasearse por la alfombra roja de los Premios Goya, pero ¿cuál es la razón?

Hablamos con la Academia del Cine sobre la ausencia de los Reyes Felipe y Letizia en los Premios Goya

La fiesta del cine patrio está muy cerca de comenzar, siendo el próximo 10 de febrero cuando actores, directores y nominados se den cita en una fiesta anual. Eso sí, se prevé que con dos grandes ausentes. Desde la revista SEMANA hemos querido profundizar en esta cuestión y es que son muchos los que desearían ver a Felipe y Letizia en la ceremonia. “Ya se les ha enviado la invitación a los Reyes para la edición de los Goya 2024 y todavía no tenemos respuesta”, nos explican desde la Academia del Cine a SEMANA. Unas palabras en las que se puede ver que jamás han tirado la toalla y que son perseverantes. Del mismo modo nos hemos puesto en contacto con Casa Real, desde donde no aclaran cuáles son sus planes para entonces.

Mientras Felipe acudió por última vez a los Goya en el año 2000, doña Letizia nunca ha hecho aparición. Así lo suscriben desde la Academia, desde donde recuerdan esta entrega de premios en Barcelona. Una que, por cierto, hizo historia. Coincidió con el 32 cumpleaños de don Felipe y Pedro Almodóvar quiso sorprenderle cantando el cumpleaños feliz delante de todos los presentes. Desde aquel estelar momento en el que él se levantó para agradecer el gesto con su mítica sonrisa no ha regresado. “El entonces príncipe Felipe de Borbón asistió a la gala que se celebró en Barcelona en el año 2000”, dicen. Y no, no ha vuelto a la ceremonia.

La razón por la que no van a la ceremonia, sometida a debate

No ha existido explicación oficial hasta la fecha, pero siempre se ha aludido a problemas de agenda. Los Reyes los fines de semana suelen dedicarse a compromisos sin cobertura mediática, pero eso no quita que estén ocupados. Una cuestión a la que algunos expertos añaden otro detalle. Hay quien está convencido de que prefieren contemplar los Premios de Goya desde el Palacio de la Zarzuela por un motivo: no quieren eclipsar a los protagonistas de una cita de este calibre. Son conscientes del impacto que tendría su presencia y prefieren cumplir con su tradición. Eso no evita que se repita una misma cuestión: ¿por qué los Reyes nunca van a los Goya? Una pregunta que sigue generando dudas y cuya respuesta han preferido no despejar.

A diferencia de otros miembros de Casas Reales, ellos han decidido no asistir a estos premios con tanto impacto. Siguen apoyando la cultura española y eso es indudable, pero de otro modo. Un 'modus operandi' que también siguieron don Juan Carlos y Sofía durante su reinado, de hecho, no era habitual su presencia en esta cita en la que el cabezón está tan cotizado. Recordemos que Kate Middleton suele asistir a los Premios BAFTA, en los que tanto la princesa de Gales como el Príncipe Guillermo de Inglaterra tienen un papel relevante. Prueba de ello, que él ostente el título de Presidente de la Academia Británica de Cine y Televisión desde el año 2010.

Además de lo anteriormente mencionado hay una curiosidad relacionada con Felipe y Letizia. Una que, quizás, no todo el mundo conoce. A pesar de que no se ha conseguido que ambos confirmen su presencia en Valladolid, ciudad en la maquinaria ha comenzado a rodar para los Premios Goya, pueden presumir de tener un Goya en casa. En concreto, esté está situado en una mesa del Salón de Tapices, estancia de Zarzuela en la que suelen recibir a sus invitados antes de una reunión oficial. Llegó a sus manos en el año 2014 bajo una inscripción que dice "A sus Majestades los Reyes, con todo nuestro afecto", una estatuilla a la que tienen un gran cariño y que quién sabe si algún día ayudará a que ambos den un paso al frente.