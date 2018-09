Sabemos dónde estaba Letizia mientras el Rey regateaba en Menorca

8 Adiós a las vacaciones

Casa Real no anunció la presencia de la Reina en Menorca por lo que su ausencia no sorprende. Letizia se está preparando para su ‘vuelta al cole’ particular, tras 18 días libres, con el regreso al trabajo. Se espera que este miércoles los monarcas retomen su agenda, acudiendo a la inauguración de una feria agropecuaria en Salamanca.