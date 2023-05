La Reina no tiene ningún compromiso profesional en agenda para la semana que viene, justo después de la graduación de la Princesa Leonor.

Llega una semana tranquila para la Letizia en lo que se refiere a trabajo. Y es que la Reina no tiene compromisos profesionales la próxima semana. Lo hemos podido comprobar al ver la agenda oficial que la Casa Real manda todos los viernes a los medios de comunicación, donde no consta ninguna cita para la Reina. Eso ha hecho pensar que ha preferido no tener compromisos profesionales después de que acuda este sábado a la graduación de su hija mayor, la Princesa Leonor, en el UWC Atlantic College de Gales, donde ha realizado los estudios de 1º y 2º de Bachillerato.

El único que tiene que cumplir con actos oficiales es el Rey Felipe, que estará el martes en una reunión del Patronato del a Fundación Foro de Marcas renombradas españolas en Madrid. En la capital española también reaparecerá el miércoles para acudir al Palacio Real de Aranjuez a una reunión extraordinaria de la Real y Militar Orden de San Fernando.

Letizia no tiene actos oficiales la siguiente semana

Esta desaparición hace pensar que Letizia podría haber organizado su agenda para estar cerca de su hija tanto el día de su graduación, que se celebra este sábado día 20 de mayo, como después de este evento. Además, el próximo 25 de mayo tiene la Confirmación de su hija pequeña, la Infanta Sofía. Aunque recibirá el sacramento en Madrid, la Reina podría querer organizar todo para esta celebración privada. Aquí podríamos ver de nuevo a Leonor en nuestro país, ya que no querrá perderse por nada en el mundo ver a su hermana confirmándose.

Volviendo a la cita que la Familia Real española tiene este fin de semana en Gales, los Reyes y la Infanta Sofía, así como su abuela, Paloma Rocasolano, viajarán hasta Gales para estar presentes en el acto de graduación de Leonor. Todos serán testigos de uno de los momentos más importantes en la vida estudiantil de Leonor. En este caso, la Reina Sofía no le podrá acompañar ya que acaba de terminar de hacer frente a diferentes compromisos al otro lado del charco, en Houston. Sin embargo, a su regreso a Zarzuela, la emérita estará esperando ansiosa para darle la enhorabuena a su nieta por haber superado con éxito sus estudios de Bachillerato, que le darán paso a los universitarios.

El futuro de la Princesa Leonor

Leonor todavía no tiene la mente puesta en los estudios universitarios. Pues antes de comenzarlo, pasará por las academias de los tres ejércitos españoles para empezar con su formación militar de cara a convertirse en un futuro en la nueva Jefa de Estado. Una formación militar que también realizó antaño el rey Felipe VI y que en los próximos meses arrancará la heredera al trono.