Leonor y Sofía este año baten récords de presencia pública

3 El papel diferenciado de la Princesa de Asturias

Las hermanas demuestran una gran complicidad. Se llevan apenas un año y medio y son las mejores compañeras de juego. Pero no hay que olvidar que son “distintas”, una es Princesa y la otra Infanta, y que en un futuro que ya está llegando la distancia pública se acrecentará aún más. Está por ver si eso afectará o no a su relación. No tiene por qué, tal y como ocurrió con Don Felipe y sus hermanas mayores, las infantas Elena y Cristina. De momento, Leonor y Sofía siguen siendo un “pack” en todas sus apariciones públicas, es decir, siempre van juntas, aunque este último año haya habido sutiles diferencias a favor de la Heredera.