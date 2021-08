La princesa Leonor ha viajado este lunes en la mañana a Gales para comenzar su nueva etapa académica. Ha estado acompañada de sus padres y su hermana

El día ha llegado. Este lunes 30 de agosto, la princesa Leonor ha comenzado sus estudios en el extranjero. La heredera al trono ha dado el pistoletazo de saluda a sus clases en el UWC Atlantic College de Gales (Reino Unido). Leonor ha cogido un vuelo en solitario desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, pero no ha llegado sola al mismo. Sus padres, los Reyes Felipe y Letizia, y su hermana, la infanta Sofía, han acompañado a Leonor antes de emprender el viaje que cambiará su vida. A pesar de que en un principio creíamos que las clases comenzarían este lunes, finalmente será mañana cuando comience su nueva etapa académica. Aún así, esta misma mañana ha cogido el vuelo que le llevará a tomar las riendas de su nueva vida.

La tristeza de los Reyes y de la infanta Sofía

Los Reyes Felipe y Letizia han acompañado a su hija al aeropuerto para despedirla. La Familia Real nos ha dejado las fotos más cercanas tiernas y entrañables que hasta ahora hemos visto de ella. Abrazándose, con lágrimas en los ojos y con mucha tristeza, sobre todo por parte de la infanta Sofía, que se separa de su hermana… así ha sido la despedida de la Princesa Leonor antes de poner rumbo a su nueva vida. Tal y como se aprecia en las fotos que compartimos a continuación, la heredera al trono ha llegado portando su propia maleta, una mochila y un bolso bandolera con todas sus pertenencias. El rostro de Leonor denotaba felicidad, mientras que el de su hermana era un reflejo de sentimientos encontrados.

Los Reyes, muy orgullosos, han atravesado un momento agridulce. Están muy felices de que su hija comience esta nueva etapa académica en uno de los colegios más exclusivos a nivel mundial, pero a la vez, como cualquier padre, están triste de tenerla durante dos años tan lejos. Leonor estará en régimen de internado durante los dos próximos años escolares, por lo que será la primera vez que esté tanto tiempo separada de sus padres y de su hermana, con quien se ha fundido en un entrañable abrazo.

Alexia de Holanda, con pantalones rotos y guitarra a los hombros para viajar a Gales

No será el único miembro de realeza que estará en los pasillos de este exclusivo internado. Y es que Alexia de Holanda, la hija de los reyes de Máxima y Guillermo, también comenzará las clases. Esta mañana, desde las redes sociales de la Casa Real holandesa han compartido la imagen de Alexia de Holanda abandonando el Palacio y poniendo rumbo a su nuevo internado.» La princesa Alexia se va al United World College of the Atlantic (UWC Atlantic College) en Llantwit Major en Gales. Ella irá allí para su Bachillerato Internacional durante los próximos dos años», han comunicado junto a una divertida fotografía en la que aparece la princesa cargada con una guitarra y una bolsa de viaje.