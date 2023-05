El UWC Atlantic College solía emitir en directo la ceremonia de graduación, sin embargo, este año han hecho una excepción. Tener a la Princesa Leonor entre sus alumnas les ha llevado a un absoluto hermetismo, de hecho, solo existían unas pocas imágenes oficiales del gran día. Letizia y Felipe posaban a las puertas del colegio junto a sus hijas, fotografías en las que se podía ver el tremendo orgullo que sentían ante este momento los Reyes. Pero, ¿qué sucedió en el salón de actos?, ¿cómo se comportó doña Letizia cuando su hija recibió el diploma? y ¿la heredera al trono con sus compañeras? La respuesta a estas cuestiones era una incógnita...hasta ahora.

Vídeo: @leonorysofiaaltezasreales

Las llamativas imágenes a las que ha tenido acceso la cuenta 'Leonor y Sofía altezas reales' demuestran que la Reina estaba tan feliz, tanto que no pudo reprimir sus ganas de lanzar besos a su hija y de aplaudir con más ímpetu que nunca. Le era indiferente la gente que estaba alrededor y tan solo se centró en disfrutar del momento- De hecho, en el vídeo que te ofrecemos en este artículo se puede ver también la reacción de Leonor, quien camina con paso firme y quien, además, tuvo un bonito gesto con sus padres al pasar a su lado. Fue poco después, una vez ya estaba graduada, cuando salió al estrado junto a todos sus compañeros y no dejó de mandar besos a su familia, que no la perdían de vista en el público. Estaba feliz y tampoco quería esconderlo. Terminar significaba haber cumplido y, además, regresar a España.

La ocasión lo merecía y es que la Princesa ponía fin a dos años en Gales, meses en los que inevitablemente ha tenido que estar alejada de su familia y tras los que su madre ha 'desaparecido' de la agenda real. Con un vestido color rosa fucsia, Leonor dio un paso más en su etapa estudiantil este sábado 20 de mayo, siendo dos días después cuando se han podido ver documentos gráficos inéditos. Acompañada también de su abuela, Paloma Rocasolano, la joven agradeció que sus seres queridos estuvieran a su lado en una cita tan importante para ella y lo hizo tanto en privado como en público.

Era una ceremonia solemne, pero hubo momentos para todo. Leonor presumió de diploma, documento que prueba su paso por el colegio y cuyo título no solo se lleva consigo. Cabe señalar que sus profesores destacaron "su sentido del humor y las conversaciones trascendentales que se podía tener con ella", detalles que ayudan a conocerla un poco más a fondo. "Tu amor por las conversaciones profundas no tiene limites. Tu decidida pasión por aprender, comprender a los demás y explorar diversas perspectivas verdaderamente ha enriquecido tu experiencia en UWC. Echaremos de menos tu sentido del humor", dijo su tutora antes de que recogiera su diploma. Ahora comienza una nueva etapa para ella.