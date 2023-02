Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia llevan semanas en el foco mediático después de la escapada romántica que hicieron a la nieve. El ex de la Infanta Cristina y su actual pareja, que acaban de cumplir su primer aniversario juntos, disfrutaron juntos de un viaje exprés a la estación de esquí de Baqueira Beret. Muchos apuntaron a que se alojaron en la casa que tiene allí la Casa Real española, pero ahora se conoce que no es así. La pareja no durmió en esta casa, que normalmente es la que usan los miembros de la Casa Real cuando quieren poner en práctica la pasión que tienen por el esquí. Él podría haber preguntado sobre la posibilidad de hacerlo, pero le dijeron que no.

Podrían existir dos posibilidades sobre la polémica suscitada tras la visita de estos a Baqueira, tal y como han declarado en 'El programa de Ana Rosa': "Una de las opciones es que el Rey le haya dicho a Urdangarin que fuese allí para recoger sus cosas porque él iba a ir a la próxima semana, o la segunda, que Iñaki se haya plantado allí con Ainhoa y le hayan dicho rápidamente que se marchara", declara. Fue una escapada casi vista y no vista, ya que llegaron el sábado 11 de febrero a las 19 horas de la tarde a Baqueira y se fueron el día siguiente, a las 12 del mediodía. Estuvieron apenas unos 16 horas en total.

La polémica sigue girando en torno a la escapada de Iñaki y Ainhoa

Las dudas siguen girando en torno al polémica y exprés viaje de Iñaki y Ainhoa a Baqueira. Tanto es así que Joaquín Prat se plantea que de haber visitado estos la casa de la Familia Real en Baqueira, todos se habrían enterado: "Pero vamos a ver, el que le da las llaves a Urdangarin no puede decir 'oiga, que este señor se ha plantado aquí pidiendo las llaves' o los escoltas, que dependen del Ministerio del Interior, porque este señor lleva seguridad, no pueden avisar diciendo 'oiga, que este señor está camino de Baqueira...".

El tema de los escoltas es otro frente que tienen abiertos mucho sobre la Familia Real española. Iñaki Urdangarin sigue contando con escoltas porque aún no está separado de la hermana del Rey Felipe, pero esto es algo que nadie entiende. Ana Rosa Quintana no ha dudado en mostrar su disgusto: "¿Por qué un tipo que vive con su novia lleva escolta que pagamos todos los españoles? A mí que me lo expliquen. Si no está divorciado, que se divorcie. Y aunque no esté divorciado le pueden quitar los escoltas... Me parece muy bien que se separen o no se separen, pero yo no tengo por qué pagarle los escoltas a Urdangarin y a su novia, ya está".

¿Dónde durmió realmente la pareja?

Muchos se han preguntado en qué lugar han dormido Urdangarin y Armentia a su paso por Baqueira, pues muy cerca de donde han estado se encuentra el chalet que suelen frecuentar los miembros de la Familia Real, llamado La Pleta. Sería algo bastante extraordinario que el exdeportista y su novia hayan podido tener acceso al inmueble donde suelen escaparse los Borbón cuando quieren esquiar. Más aún teniendo en cuenta que es el Rey quien tiene la potestad absoluta de decidir quién puede entrar en ella. Además, este es un un privilegio que no le correspondería en absoluto a Urdangarin dada su situación, pues está divorciado de la Infanta Cristina.