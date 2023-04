La simpática reacción de la Reina Letizia cuando una señora increpa a gritos a parte de su familia

Ha sido una jornada repleta de anécdotas para la Reina Letizia en Córdoba. La mujer de Felipe VI se ha desplazado hasta el Gran Teatro para presidir el acto de proclamación del Premio de "Artes y Letras” 2023, de la Fundación Princesa de Girona, en la tercera etapa del “Tour del Talento” que se desarrolla en Córdoba del 13 al 19 de abril. Una jornada en la que la Reina ha estrenado un precioso y multicolor vestido floral con detalles fruncidos a la altura de la cintura que le hacía presumir de una figura envidiable. Sin embargo, lo más divertido del día ha sido cuando una señora ha increpado a gritos a parte de la Familia Real española y le ha gritado a los cuatro vientos lo fanática que es de ella y su familia, el Rey Felipe, y sus dos hijas, Leonor y Sofía. ¡No te pierdas el momentazo en el siguiente vídeo!

Vídeo: Europa Press

La mujer, que se encuentra en primera fila a la espera de la llegada de la Reina Letizia, no ha podido emocionarse al tenerla a tan solo unos metros de ello. Por este motivo, no ha desaprovechado la ocasión para decirle a la monarca la gran admiración que siente por ella y por su marido y sus hijas. Tal y como se puede ver en el vídeo que hay sobre estas líneas, sin querer mencionar a ningún otro miembro de la Familia Real española, ha asegurado que solo ellos cuatro y que el resto "a tomar por culo". Un momento divertido que ha hecho que la Reina no pudiera esconder una sonrisa y le agradeciera el cariño que ha profesado por ella y por su familia. Mientras tanto, todo el público aplaudía y vitoreaba a la señora.

Letizia se ha mostrado muy cercana con todos los asistentes que han acudido a saludarla

La Reina Letizia se ha mostrado muy cercana con todo el pueblo cordobés. Ha saludado a todos aquellos que se han acercado a las inmediaciones del Gran Teatro de Córdoba e incluso ha aprovechado para sacarse fotografías y selfies con todos aquellos que se lo pedían. Sin lugar a dudas, una Letizia muy cercana que ha recibido el calor y el cariño de cientos de personas que no se han querido perder la visita de la monarca a su ciudad.