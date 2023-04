La Reina Sofía ya está en Mallorca: se va de concierto junto a su hermana, Irene de Grecia

Durante estos días, Palma de Mallorca se convierte en el sitio favorito de la Reina Sofía, que año tras año no se pierde pasar unos días en el la capital balear. Llegó el pasado jueves acompañada por su hermana, la princesa Irene de Grecia, que pasa gran parte de su tiempo al lado de su hermana. Y, este lunes, por fin, las hemos visto juntas acudir al único acto oficial señalado en la agenda de Casa Real a lo largo de estos días. Mientras el resto de miembros de la Familia Real española se ha tomado la semana libre, la emérita acude a una de sus citas favoritas. La Reina Sofía ha presidido el concierto anual de Pascua a beneficio de “Projecte Home Balears”, que ha tenido lugar en la Catedral de Palma de Mallorca, el mismo lugar que cada año acoge la tradicional Misa de Pascua en la que años anteriores se reunían todos los borbones.

La Reina Sofía y su hermana, la princesa Irene, no se han perdido este concierto benéfico

La Reina llegaba elegante y (casi) de riguroso luto, acompañada de su hermana, a su único acto oficial durante su estancia en Mallorca. No se ha perdido el tradicional concierto anual de Pascua a beneficio de “Projecte Home Balears”, que ofrece tratamientos para que las personas drogodependientes puedan vivir una vida libre de adicciones. Un concierto interpretado por la Orquesta Sinfónica de Les Illes Balears, que estará dirigida por Pablo Mielgo y la Coral Universidad de les Illes Balears dirigida por Joan C con 90 cantantes, que interpretarán “Un Réquiem Aleman” de Johannes Brahms. La emérita y su hermana han disfrutado de la noche balear acaparando todo el protagonismo.

Una cita que llega tan solo unos días antes de la tradicional Misa de Pascua. Este 2023, por cuarto año consecutivo, los Reyes y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, no acudirán a esta misa que está señalada en el calendario de la crónica social. ¿El motivo? El rifirrafe entre Letizia y la reina Sofía a las puertas de la Catedral en el año 2018 cuando la monarca se interpuso entre abuela y nieta para que no se sacaran una fotografía juntas. Una imagen que varios años después sigue dando la vuelta al mundo. Se desconoce si la emérita acudirá este año a la cita acompañada de su hermana o, por el contrario, prefiere pasar ese día en privado. De momento, no hay nada señalado en la agenda de Casa Real, por lo que si acude será dentro del ámbito privado y fuera de agenda real.

El Rey Felipe, Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia, también en Palma de Mallorca

Doña Sofía no ha estado sola durante estos días. Precisamente conocíamos que el Rey Felipe también se trasladaba hasta Palma de Mallorca durante este fin de semana por sorpresa. Durante su estancia en la isla balear, además de encontrarse con la emérita, que como hemos dicho anteriormente se encontraba en Marivent desde el pasado jueves, también ha salido a disfrutar con sus amigos. Un viaje del Rey en solitario, sin la compañía de la Reina Letizia, que este fin de semana se convertía en protagonista por su mensaje a 'Informe Semanal' con motivo de su 50 aniversario. Este domingo, el soberano disfrutó de una agradable velada en uno de sus restaurantes de moda, el italiano Sandro, en compañía de unos amigos. Un viaje breve pero en el que demuestra que Palma de Mallorca sigue siendo uno de destinos favoritos para la Semana Santa.

Curiosamente, quienes también ha disfrutado unos días en la capital balear ha sido Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia. La pareja fue vista el pasado viernes a mediodía en compañía de un grupo de amigos, en la cafetería que se encuentra en la terraza del Club de Vela de Andratx, uno de los clubes náuticos más exclusivos de la isla. Una visita que llega tan solo unos meses después de que también viajaran a Baqueira Beret, la estación de esquí favorita de la Familia Real española. ¿Les está echando un pulso o tan solo es simple casualidad?