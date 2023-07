La Reina Letizia, pillada en Mercadona comprando un eyeliner de 3 euros

Doña Letizia no tiene ningún acto ni compromiso hasta este domingo 30 de julio. Para entonces deberá estar en Palma, donde se reunirá con Felipe en Marivent, por lo que está haciendo compras de última hora. De hecho, ha sido vista en un Mercadona, en concreto, en un supermercado ubicado en la calle Peñalara, en Aravaca (Madrid), visita que ha hecho para adquirir un cosmético que sí es apto para todos los bolsillos. Nos referimos a un lápiz de ojos negro, producto de la marca Deliplus y que se encuentra en la sección de perfumería de la exitosa cadena.

El look de Letizia para comprar en Mercadona

Con un outfit muy informal con el que no pretendía llamar la atención, la Reina Letizia se convertía en una clienta más del establecimiento. No podía pasar del todo desapercibida, pues era captada por los presentes, según cuenta 'Look'. Unas sandalias planas, un pantalón beige y una camiseta blanca de manga corta, lo que deja ver que fuera de la oficialidad Letizia intenta no llamar demasiado la atención. Para su cabello apostaba por un semirecogido con una pinza de color marrón, accesorio que no suele incluir en sus estilismos y que le aportaba un toque todavía más desenfadado.

Sin su escolta y sin estar pendiente de su teléfono móvil, doña Letizia ha esquivado más de una mirada. No se ha quitado en ningún momento sus gafas de sol, lo que ha hecho difícil que todo el mundo se percatara de su presencia. Al igual que el resto de presentes, Letizia ha hecho cola y pagado posteriormente en efectivo, eso sí, sin hablar demasiado con la cajera.

La Reina, de compras en una de las zonas más exclusivas de Madrid

La esposa del Rey Felipe es una amante del maquillaje y en su poder tiene tanto productos low cost como de lujo. Ahora ha puesto su neceser con unos delineadores de ojos que realzarán su mirada y que ayudarán a que Letizia esté todavía más guapa. Algo que le vendrá genial estas vacaciones, época estival en la que suele ponerse morena y en la que apenas se maquilla a diario. Según cuentan los expertos en la materia este productos se deslizan sobre el ojo sin esfuerzo por lo que son de aplicación cómoda y tienen una duración más que decente. Para Letizia, que siempre suele ser protagonista, es importante darle un toque a sus ojos, pero no pasarse, siendo Mercadona la empresa escogida para adquirirlo.