La Reina Letizia habla alto y claro (en inglés) contra la obesidad infantil

La Reina Letizia prosigue sus compromisos fuera de España, cumpliendo como una excelente embajadora. Hoy ha asistido a diferentes actos con motivo del Congreso sobre Prevención de la Obesidad Infantil, organizado por la Organización Mundial para la Salud, que tiene lugar en Zagreb (Croacia). Letizia ha acudido en calidad de embajadora especial de la Nutrición de la FAO, una tarea que la lleva cada cierto tiempo a viajar a diversos lugares del mundo para hablar del asunto y con la que está plenamente comprometida.

En esta última comparecencia así nos lo ha vuelto a demostrar, pronunciando un encendido discurso para poner el problema sobre la mesa. De nuevo en inglés, ante una audiencia internacional, y presumiendo de sus reconocidas dotes para la comunicación. Puedes ver y escuchar a continuación toda su intervención.

Una vez más, la Reina Letizia ha hecho gala de sus habilidades, participando codo con codo con expertos y contando con el apoyo especial de la primera dama de Croacia, Sanja Musić (54 años), que es doctora en Medicina, actual profesora en la Universidad de Zagreb y una ferviente impulsora de prácticas alimentarias saludables. Así que la soberana española y la primera dama croata tienen un punto en común importante.

Ambas ya tuvieron ocasión de verse en persona durante la Cumbre de la OTAN celebrada en Madrid en junio de 2022. Unos meses más tarde, en noviembre del mismo año, eran los Reyes Felipe y Letizia los que viajaban a Croacia para realizar una Visita de Estado. En el último año, ambas han estrechado los lazos y además están muy involucradas en la lucha contra la obesidad infantil.

En su discurso durante este congreso, la Reina Letizia la ha calificado como "una enfermedad multifactorial y compleja por sí misma, que deja una huella, metabólica y psicológica difícil, de borrar", recalcando "el enorme problema de salud pública que es la obesidad infantil, pues uno de cada tres niños en edad escolar viven con sobrepeso u obesidad". Letizia ha enumerado las posibles causas, y según ella "no es tan simple como el consumo excesivo de calorías junto a un estilo de vida sedentario. Va mucho más allá del 'calories in, calories out'", ha dicho.

La Reina Letizia ha definido la situación como "la epidemia de obesidad actual", que también tiene que ver con un "síntoma de desigualdad", por lo que debe haber un alfabetismo en salud desde la escuela. "Queda mucho que hacer. El camino es muy difícil, pero no hay atajos. Y conviene que todos los ciudadanos, sea cual sea su condición y entorno, también lo sepan", ha concluido, firme y enérgicamente.