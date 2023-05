La Princesa Leonor ha culminado dos años de Bachillerato Internacional en Gales. Muchos meses en los que le tocaba codearse con compañeros en un principio desconocidos para ella, así como con profesores que debían evaluarla en el UWC Atlantic College. Una estancia que llegaba a su fin este pasado fin de semana con su ceremonia de graduación, un acto del que te ofrecimos imágenes inéditas y que mostraron su versión más desenfadada. También la de su madre, la Reina Letizia, quien no dejó de aplaudir y lanzar besos a su hija desde el público, vídeo que por cierto se ha filtrado, a pesar del hermetismo que existió. Un blindaje que ha acompañado a la heredera al trono en este centro educativo, pero ¿cómo lo ha logrado?

Para muchos era una incógnita. De hecho, se barajaba la posibilidad de que hubieran existido algunas restricciones por parte del colegio antes de la llegada de Leonor, siendo ahora cuando se ha descubierto el verdadero 'modus operandi' para que la primogénita de los Reyes lograra que no se filtraran fotografías suyas. Se ha graduado con 165 alumnos, una alta cifra que hacía posible que alguno de ellos publicara imágenes suyas en alguna red social. Para que esto no sucediera, Leonor puso una condición: no se tomaría fotografías con el resto de compañeros, al menos oficiales. Un detalle que se ha descubierto tras la fotografía del mismo curso de la nieta del Rey Juan Carlos, instantánea en la que de ella no existe ni rastro.

"No Leonor no aparece en esta foto de grupo. La única foto donde ella sí aparece con todos los chicos de la generación 2023 solo la tiene ella. En este tipo de fotografías primero ella se saca una fotografía con todos desde su móvil y después sale de la toma para que sus demás compañeros puedan seguir tomándose fotografías", cuentan en la informada cuenta 'Leonor y Sofía altezas reales'. De este modo ella ha logrado que sus imágenes estén a salvo y no salgan a la luz, lo que ha hecho más llevadera su estancia en Gales.

Será en el mes de agosto de este año cuando la Princesa Leonor comience los tres años de formación militar en los ejércitos de tierra, armada y aire. Así se preparará para asumir sus futuras responsabilidades, etapa en la que quizás siga los mismos pasos para frenar la posibilidad de que circulen fotografías suyas. La Princesa de Asturias tendrá como compañeros a los alumnos de primer curso del Ejército de Tierra, una fase que esta vez sí podrá llevar a cabo en España. A pesar de que los dos últimos años ha estado alejada de su familia por razones obvias, lo cierto es que los próximos tres años podrá estar más cerca de los suyos, al menos en cuanto a kilómetros se refiere.