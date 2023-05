La Princesa Leonor y su abuelo, Jesús Ortiz, derrochan complicidad

La confirmación de la Infanta Sofía reúne a los Borbón y los Rocasolano. Los Reyes Felipe y Letizia junto a la Princesa Leonor estuvieron acompañando a la joven además de Jesús Ortiz, Paloma Rocasolano y la Doña Sofía. Todos juntos posaban ante los medios que esperaban a la entrada de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, en Aravaca. Compartían momentos de gran complicidad y cariño siendo así captado por las cámaras en numerosas ocasiones.

En las fotografías que acompañan a esta noticia puedes comprobar la confianza existente entre Jesús Ortiz y la Princesa de Asturias. Estaban situados juntos a la hora de hacerse la fotos y la heredera al trono estuvo muy pendiente de que también estuviera presente en ese momento. No dejó a nadie atrás. Fue, de hecho, una de las personas que más se preocupó en que estuvieran todos presentes. En este día faltó, sin embargo, el abuelo materno. El Rey Juan Carlos se convertía en el gran ausente después de no acudir a esta cita, un hecho que muchos apuntaban a que no se iba a producir. Hay que remontarse hasta 2017 para encontrar un posado donde se reúnan las dos familias de esta manera. La ya confirmada Infanta Sofía reunía para su Comunión a toda la familia, incluido en esta ocasión el rey emérito.

La princesa Leonor, muy pendiente de incluir a toda la familia

Tanto la Infanta Sofía como la princesa Leonor se deshicieron en gestos con todos sus familiares. Entre lo más comentado del evento estuvo también el abrazo que la heredera al trono y la reina emérita se dieron. Desde la polémica Misa de Pascua en Palma de Mallorca cuando era más pequeña, siempre se ha intentado que públicamente se proyecte esta imagen de unión y afecto de forma clara. Con todos sus abuelos se muestra muy cercana. Les ha servido, incluso, de guía cuando los tres se despistaban a la hora de hacer un posado oficial para los fotógrafos. La Reina Letizia intentó, incluso, llamar la atención de su madre al grito de "¡Mami!". Finalmente era Leonor la persona que se movía, les buscaba y conseguía que acudieran a ello.