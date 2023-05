La Princesa Leonor se ha convertido en una buena escudera de sus abuelas y no ha salido en ir en su búsqueda tras una equivocación

Este 25 de mayo es una jornada repleta de emociones para la infanta Sofía, que ha recibido el sacramento de la Confirmación junto a sus compañeros del colegio Santa María de los Rosales. La pequeña de los Reyes, Felipe y Letizia, llegaba acompañada por sus padres y su hermana, la Princesa Leonor, que estaba radiante de felicidad por estar de nuevo en casa. Además de ellos, también han estado presentes a las puertas de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora los abuelos, Doña Sofía, Paloma Rocasolano y Jesús Ortiz. Ha sido tras el posado de la protagonista con sus padres y su hermana cuando se ha vivido un momento anecdótico y Leonor ha tenido que salir a 'socorrer' a sus abuelas que han sufrido un despiste.

A pesar de que en este tipo de actos y más formando parte de la familia de la infanta Sofía está todo estudiado al milímetro, ha habido un percance que no ha pasado desapercibido. Los abuelos de la infanta Sofía se disponían a entrar a la parroquia mientras la joven se fotografiaba junto a sus padres y su hermana. Sin embargo, estaba todo preparado para que hubiera una foto familiar junto a los abuelos, que no podían estar más orgullosos de poder acompañar a su nieta en un día como este. No pudieron hacer lo propio con la Princesa Leonor que tomó la Confirmación en el año 2021 debido a la pandemia provocada por el coronavirus. Por aquel entonces, los invitados estaban limitados y tan solo acudieron sus padres y su hermana.

Doña Sofía y Paloma Rocasolano entraban a la parroquia antes de fotografiarse con su nieta

La Familia Real española se ha dado cuenta del despiste de los abuelos de la infanta Sofía y en un primer intento ha sido la Reina Letizia quien ha llamado a su madre, Paloma Rocasolano, al grito de "¡Mami!". Sin embargo, tanto Paloma como Doña Sofía y Jesús Ortiz seguían sin percatarse de la llamada de atención de la monarca. Por este motivo, no ha dudado ni un instante la princesa Leonor en ir a buscarlos para que se acercaran a ellos y fotografiarse juntos en una imagen sin precedentes. La última vez que posaron todos juntos fue precisamente para la Primera Comunión de la infanta Sofía en el año 2017, hace ya cinco años. En aquel momento, completamente la imagen familiar el rey Don Juan Carlos, Menchu Álvarez, abuela de Letizia, y Constantino de Grecia.

Leonor, muy pendiente de sus abuelos en el gran día de su hermana

Vídeo: Redes sociales

La princesa Leonor ha ido rápidamente a avisar a sus abuelos para que no entraran al templo religioso y juntos han podido protagonizar la foto del día. La heredera a la Corona se ha mostrado muy pendiente de ellos, tanto de Doña Sofía como de Paloma Rocasolano y Jesús Ortiz. Tras vivir dos años en el internado de Gales separada de su familia, ahora no duda ni un momento en aprovechar cada instante al lado de los suyos. Tras la imagen de la Familia Real al completo junto a los abuelos era el momento de que todos entraran a la parroquia.

Ha vuelto a ser la Princesa Leonor quien ha acompañado a sus abuelas al interior de la iglesia. Lo ha hecho abrazada a su abuela paterna, mientras que Paloma Rocasolano también iba agarrada de Doña Sofía. Unas imágenes únicas que confirman la buena relación que hay entre ambas familias. Por su parte, el padre de Letizia iba unos pasos por delante. En el interior de la parroquia también se encontraban las respectivas parejas de Paloma Rocasolano y Jesús Ortiz.