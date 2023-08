La Princesa Leonor: los importantes retos a los que se enfrenta en la academia militar

La Princesa Leonor lleva apenas una semana en la Academia General de Zaragoza, donde recibe formación castrense de cara a las responsabilidades que se le vienen encima. Como futura heredera al trono, está llamada a ser capitana general del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire. Un cargo que ostenta su padre, como mando supremo de las Fuerzas Armadas españolas, pero que recaerá en sus manos algún día. La hija del rey Felipe y la Reina Letizia deberá afrontar importantes retos como Dama cadete que tendrá que capotear sin ser todavía mayor de edad. Y, en algunos casos, en ausencia de sus padres.

Una experiencia totalmente inédita para la Princesa Leonor, rodeada de compañeros con realidades de vida muy diferentes a las suyas

No es la primera vez que la hija de los reyes vuela fuera del "nido". Durante dos años, acudió al prestigioso UWC Atlantic College, en Gales, donde terminó sus estudios de bachillerado internacional. Un internado donde compartió con compañeros de su edad de diferentes nacionales y, en su mayoría, provenientes de hogares con una situación económica mas que holgada. Su ingreso en la Academia militar de Zaragoza le va a permitir compartir con jóvenes con realidades muy diferentes a la suya. Algo novedoso para Leonor y, sin duda, muy enriquecedor para su crecimiento personal.

Alejada de la pompa propia de Zarzuela, tendrá que compartir espacio, tiempo y, esperamos, confidencias con compañeros, algunos de origen humilde, que poco tienen que ver con la élite que integra el prestigioso colegio galés. La primera mujer Borbón en acceder a la carrera militar es solo una de los 612 cadetes de su promoción. Solo 140 son mujeres. Ella es una más y, como tal, está asumiendo esta nueva etapa. Prueba de ello es el 'tardeo' del que disfrutó en su primera salida de fin de semana de la Academia. Se la pudo ver muy integrada acudiendo a El Tuno, un bar mítico de la zona universitaria de Zaragoza, en compañía de otros 25 jóvenes de su curso.

Muy integrada y sin opción a 'echarse para atrás'

En apenas una semana de convivencia, la Princesa Leonor ha demostrado su disposición para adaptarse a su nueva vida. La Dama Cadete está inmersa en un periodo de aclimatación de dos semanas que se extenderá hasta el 30 de agosto. Tras esa primera etapa, se someterá, hasta el 1 de septiembre, a un examen de nivel. Una vez realizado, comenzará la fase de instrucción y adiestramiento hasta el 10 de septiembre. Será entonces cuando, formalmente, inicie su primer cuatrimestre de la formación castrense.

Hay nervios, como ya adelantó la propia Princesa antes de su ingreso y legitimó su padre: "Algo de nervios siempre hay". Y es que la responsabilidad de estar a la altura no es menor, especialmente en lo relativo a las exigencias físicas. Leonor deberá afrontar intensos entrenamientos y maniobras que no todos los cadetes superan. Pero, al contrario que el resto de sus compañeros, ella no puede 'darse de baja' de la carrera militar si se da cuenta que esto no es lo suyo. El desafío es doble porque la opción de echarse para atrás no está en la mesa.

La próxima cita clave en ausencia de sus padres

El nuevo camino que ha emprendido solo acaba de empezar. A la Princesa Leonor le quedan por delante fechas clave a las que tendrá que tendrá que encarar como una verdadera Dama cadete. Y no en todas podrá estar arropada por sus padres. Una de las más importantes es la entrega de sables, que tendrá lugar el 19 de septiembre. Como adelanta Paloma Barrientos en 'Vanitatis', la hija de los Reyes no podrá contar con su presencia para esta ceremonia con la que se homenajea a los jóvenes que superan las primeras semanas de adiestramiento.

La segunda cita determinante es la jura de bandera. El 7 de octubre, todavía con 17 años (la Princesa Leonor cumple la mayoría edad el 31 de octubre), deberá hacer público su compromiso de lealtad a la nación española, a la Constitución y al Rey, su padre. Lo hará en un acto de carácter institucional a la que acudirán sus progenitores. No, en cambio, la Infanta Sofía, que, previsiblemente, no abandonará el internado de Gales donde estudia, siguiendo los pasos de su hermana mayor. La, ahora, Dama cadete Borbón Ortiz.

1 de 3 Leonor a su entrada a la Academia General Militar de Zaragoza 2 de 3 La Familia Real antes de 'dejar' a la Princesa en la Academia 3 de 3 La nueva Dama cadete con el uniforme reglamentario