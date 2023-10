La prensa extranjera se rinde ante la Princesa Leonor tras el 12 de octubre

Hablar del 12 de octubre de 2023 nos lleva inevitablemente a mencionar a la heredera al trono. La Princesa Leonor se estrenaba en el Palacio Real, un intenso día que desde dentro te detallaba la Revista Semana. Enfundada en su uniforme militar, la hija de Felipe VI presenció el desfile del Día de la Hispanidad desde la tribuna, instantes en los que todas las miradas se posaban en ella. Tanto a nivel nacional como fuera de nuestras fronteras, ha sido muy alabada, de hecho, han sido muchos los artículos en prensa extranjera donde reparan en ella y donde, además, aseguran que "ya está demostrando sus dotes reales". Diferentes páginas como 'Daily Mail' hacen hincapié en varios aspectos como, por ejemplo, el orgullo que tanto la hija de don Felipe como sus padres rezuman por los cuatro costados.

"La joven de 17 años lució majestuosa uniforme", dice uno de estos diarios. Una noticia que también ha sido cubierta en medios como 'Bunte', 'Paris Match', 'Gala' o 'Caras', donde han señalado algo tan señalado como su atuendo. Un solemne acto en el que la Princesa Leonor llevó consigo el uniforme de gala del ejército de tierra, el cual está compuesto de un traje verde, boina y guantes blancos y que de forma inevitable se convertía en foto de portada dentro y fuera de España. Así lo refleja que el periódico francés 'Paris Match' publicara muchas fotografías de Leonor, al igual que el medio galo 'Point de Vue', donde aseguraban que "ella había causado sensación". Otros como el medio británico 'Daily Mail' señalaban la actitud de la princesa durante los desfiles. "Leonor exudaba orgullo al unirse a sus padres, la reina Letizia y el rey Felipe de España, en el desfile militar del Día Nacional de España en Madrid", apuntan.

Titulares que, por supuesto, evidencian el cariño con el que tratan a la nieta del Rey Juan Carlos. Sin embargo, no fue la única a la que se nombró, ni mucho menos. La Reina Letizia y su look vintage para la Fiesta Nacional o cómo arropaba el Rey Felipe a su hija en un día tan importante para ella. En este medio reparamos en 'Caras', en concreto, para analizar lo que dicen del estilismo elegido por doña Letizia para una cita en la que se buscaba que Leonor fuera la absoluta protagonista. Reto conseguido, pues, aunque acertó completamente en su outfit, con él no eclipsó a su hija. "La Reina, que en muchos momentos de la ceremonia miró a su hija con cariño y orgullo, estrenó un vestido camisero azul con estampado floral en poliéster reciclado, con escote en pico, y una falda efecto plisado de manga larga del diseñador español Juan Vidal que cuesta alrededor de 700 euros".