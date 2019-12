Este martes, la Reina Letizia cerró su agenda oficial antes de las vacaciones de Navidad con su visita a la exposición ‘La otra corte. Mujeres de la Casa de Austria en los Monasterios Reales de las Descalzas y la Encarnación’, que tuvo lugar en el Palacio Real. Este último acto de la Reina llamó mucha la atención a la prensa alemana. Y no por el acto en sí, si no otra vez más lo que acaparó la atención fue el estilismo de Letizia.

Para esta ocasión, Letizia optó por un total look monocolor en rosa palo de Hugo Boss, una de las firmas favoritas de la reina. Un estilismo que no ha sido muy aclamado por la prensa alemana. Y es que la revista ‘Bunte’, que sigue muy de cerca a la monarca, ha criticado este último look.