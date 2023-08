La nueva ilusión de Victoria Federica: el hijo de la modelo Valeria Mazza

Victoria Federica y Balthazar Gravier comparten algo más que amistad, quizá un amor de verano. La hija de doña Elena y Jaime de Marichalar no para de disfrutar sus vacaciones tanto de día como de noche. Acompañada por sus amigas más próximas, ha estado en Ibiza y Marbella. Sin embargo, también ha tenido tiempo para encontrarse con Balthazar Gravier, ese chico rubio y muy alto del que se habló en el programa 'Y ahora Sonsoles' hace unos días. Al parecer, la famosa influencer fue vista en un popular karaoke de la calle General Pardiñas en Madrid a mediados de julio. Las personas que estaban en el lugar observaron a dos jóvenes con capuchas entrando, escoltadas por guardias de seguridad, sin darse cuenta de que eran Victoria Federica e Irene Urdangarin.

Balthazar Gravier no es solo conocido por ser el primogénito de Valeria Mazza y Alejandro Gravier. Es cariñosamente apodado "Balthu" por aquellos cercanos a él y, a sus 22 años, ha hecho de Madrid su hogar desde 2021, trasladándose desde Venezuela. Llegó a la capital española para concluir sus estudios en ingeniería y empezar su carrera profesional en el mundo de las finanzas. Ahora mismo trabaja en un fondo de inversión. Además, Balthazar es un apasionado del esquí alpino. Su habilidad le ha llevado a obtener numerosos premios, incluidos los campeonatos Sudamericano y Argentino en 2011, 2012 y 2014. Su talento no se detiene ahí, ya que también formó parte del Equipo Nacional Argentino de esquí alpino de 2015 a 2017, representando a Argentina en campeonatos mundiales en Sochi y Are.

La vida amorosa de la hija de la Infanta Elena siempre ha sido motivo de atención, especialmente tras concluir su relación con Jorge Bárcenas. Recientemente, ha circulado el rumor de que Roca Rey podría ser el nuevo dueño de su corazón, aunque ambos insisten en que solo son buenos amigos. Sin embargo, después de su presencia en la Gala Starlite de Marbella, las especulaciones se centran en su interacción con Balthazar Gravier.

En dicho evento, que reúne a numerosas celebridades cada año, la nieta de doña Sofía disfrutó de la compañía de Balthazar Gravier, hijo de Valeria Mazza. Curiosamente, presenta rasgos similares al joven del supuesto beso en Madrid: es rubio y alto. Aunque fueron fotografiados juntos, esto no es novedad ya que mantienen una amistad desde hace tiempo. De hecho, el año pasado, ambos ya habían sido fotografiados juntos en el mismo evento, generando numerosos comentarios.