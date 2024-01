La llamativa reacción de Mar Torres cuando le preguntan por Froilán

Vídeo: EUROPA PRESS.

Mar Torres lleva meses aislada del foco mediático. Sin embargo, hace unas horas volvía a convertirse en noticia tras su vuelta de vacaciones de Navidad. La joven ha estado fuera de Madrid, pero no ha querido desvelar el destino en el que ha dado la bienvenida al nuevo año. Preocupada porque la prensa no grabara a su madre, con la que ha pasado estos días, la joven no ha podido ocultar su verguenza al ser preguntada por su amistad con Froilán. ¡DALE AL PLAY para ver su llamativa reacción!

El hecho de que se ruborice cuando le preguntan por Froilán lleva a pensar que hay algo que no quiere contarnos Mar Torres. La joven tomó la decisión hace unos años de alejarse de la vida pública. Pero eso no le impide ser captada de vez en cuando. Aunque no se lo toma a mal, Mar prefiere no dar muchos detalles de cómo es su vida ahora. Eso sí, no puede negar que vuelve a llevar bien con el hijo de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar. Y es que hace uno meses se confirmaba que se habían reconciliado tras mantener una relación amorosa.

Mar Torres y Froilán se reconciliaron hace unos meses

Fue en noviembre de 2019 cuando Froilán y Mar Torres tomaron la decisión de romper su relación e iniciar caminos por separado. Ahora, cuando las aguas se han calmado con el paso del tiempo, parece que entre ellos hay una gran amistad. Sin embargo, esta reconciliación podría no haber sentado muy bien a las respectivas familias. 'Fiesta' se aventuró a decir que esta reconciliación iba a crear "un cisma entre ambas familias". Pero el hecho de que siempre se mantengan discretos con sus vidas hace que no haya explotado.

Mar Torres prefiere ser discreta. Tanto es así que solo se ruboriza cuando le preguntan por él, pero ni confirma ni desmiente esta amistad. Mientras ella acaba de aterrizar en Madrid, Froilán sigue instalado en Abu Dabi, donde reside desde el pasado mes de enero. Eso sí, cabe destacar que siempre que tiene algún compromiso en la capital española viaja desde allí. Esos viajes los aprovecha no solo para cumplir con esto, también aprovecha para ver a su familia y amigos.