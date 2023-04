La Infanta Sofía cumple 16 años: así es la protegida de la Reina Letizia

La hija pequeña de los Reyes Felipe y Letizia se nos hace mayor. Este sábado, 29 de abril, la Infanta Sofía cumple 16 años y lo hace convirtiéndose en una figura muy querida para todos los españoles. A pocas semanas de celebrar su confirmación y a nada de iniciar su próxima aventura en el UWC Atlantic College, la hermana de la Princesa Leonor acapara miradas en sus apariciones públicas. Si bien no suelen ser muchas, lo cierto es que cada vez es más frecuente verla acompañando a su familia en diversos actos. En todas ellos, siempre permanece junto a la Reina Letizia, quien le protege de las miradas indiscretas y le da el lugar que le corresponde. Con motivo de este día tan especial, en SEMANA hemos querido contar con la visión de los fotógrafos habituales de Casa Real, los que siempre están junto a ellos captando con sus cámaras todos los detalles de la relación entre madre e hija.

Robert Smith y José Gegundez son dos de los fotógrafos de prensa que han acompañado a la Familia Real durante años a todos los eventos institucionales. Las numerosas ocasiones en las que ha retratado a los monarcas con sus hijas se han percatado de que la relación entre la Reina Letizia y la Infanta Sofía es más estrecha, más especial. "Es una imagen que se da por protocolo en los actos en los que aparecen los cuatros. Estamos siempre acostumbrados a ver que Leonor siempre está al lado del Rey. Le está enseñando y comentándole las cosas, dándole consejos. La Reina Letizia siempre se queda con Sofía, siempre ha tenido el papel de protegerla porque Leonor va a tener un papel más importante", nos cuenta Smith.

Una de las anécdotas que mejor recuerda y que ejemplifica la buena sintonía entre madre e hija se remonta al primer día de colegio de la Infanta Sofía. Entonces, acaparó todos los titulares porque se tropezó al entrar al edificio y la entonces Princesa de Asturias mostró su faceta más maternal al consolar a la pequeña. "Me acuerdo que iban los cuatro, Sofía se tropezó y se cayó. La Reina la cogió, le miró la rodilla y vio si estaba bien. La abrazó, besó y tranquilizó. Se ha creado un vínculo entre ellas dos", rememora Robert Smith.

Por su parte, José Gegundez nos explica que los Reyes nunca hacen de menos a la Infanta Sofía pues en todos los actos en los que aparece "siempre es casi protagonista con su hermana, está a su misma altura". El fotógrafo insiste en que los monarcas siempre están muy pendientes de su hija pequeña en todos los actos, aunque es la Reina Letizia la que se asegura de mimarla. Según añade Roberth Smith, cree que esto lo hace porque "no querrá que se sienta relegada". "Es cierto que ella empuja un poco a Sofía para que salga en las fotos y que tenga un poco más de protagonismo del que le corresponde por una cuestión de la sucesión al trono", añade.

La Reina Letizia se encarga de que la Infanta Sofía esté al mismo nivel que la Princesa Leonor

Esta división la ven porque llevan más de una década siguiendo todos sus pasos para captar lo que nadie más ve y mostrar una faceta más desconocida de la Familia Real. Robert Smith deja claro que percibe que es la Reina Letizia la que se encarga de que ambas estén al mismo nivel: "Es la que se ocupa de que Sofía no se quede apartada y sola, es con la que más habla. Ha estado siempre pendiente de que no haya celos entre ellas y siempre intenta hacerlo de una manera muy por encima para que no se note, la está arropando. Siempre han intentado que cuando sea posible que posen juntas". Recientemente, esto lo hemos notado en sus últimas apariciones públicas. La última cuando las dos hermanas compartieron momentos en Chinchón durante la Semana Santa. Sobre Sofía, Gegundez destaca que es mucho más extrovertida que su hermana y prueba de ello se da en la naturalidad que le da a sus apariciones públicas.