Han sido horas muy intensas en la crónica social después de que 'King Corp', un libro de investigación escrito por los periodistas José María Olmo y David Fernández, destapara el hecho de que el rey Juan Carlos pudiera tener una supuesta hija. Una mujer que se llama Alejandra, que nació a finales de los 70 y principios de los 80, y que sería fruto de una relación extramatrimonial del emérito con una aristócrata. Una información que ha pillado por sorpresa a toda la familia real española. La última en pronunciarse ha sido la infanta Margarita, la hermana del Rey Don Juan Carlos, quien ha mostrado su malestar cuando un reportero le ha informado de esta noticia.

Vídeo: Europa Press

Tal y como se puede ver en estas imágenes, la infanta Margarita no se sienta del todo cómoda con las preguntas del reportero sobre la existencia de una supuesta hija ilegítima de su hermano. Una tal Alejandra que se convertiría en su supuesta sobrina. En uno de sus paseos, la hermana del emérito se ha pronunciado a esta noticia: "Me parece tan horroroso porque es meter a todos en contra de todo", ha dicho refiriéndose a la campaña de desprestigio que se llevaría haciendo desde años en torno a su hermano.

La infanta Margarita se ha pronunciado de manera muy contundente a las últimas informaciones que señalan a esta supuesta hija y asegura que le parece "un total disparate". Además, ha confirmado que durante las últimas horas se ha puesto en contacto con el emérito y han podido hablar por teléfono. Sin embargo, ha asegurado que su conversación no se ha basado en nada relacionado con esta noticia que ha corrido como la pólvora por las redacciones de todo el país. "He hablado con él, pero nada relacionado sobre eso", ha dicho doña Margarita antes de seguir con sus quehaceres en una nueva jornada de calor en Madrid.

Después de que se destapara esta noticia, el Rey Juan Carlos también ha contado su versión de la historia. Tras su estancia en Sanxenxo y Vitoria, el emérito ya se encuentra en Abu Dabi. Desde allí ha desmentido de manera categórica esta información. "No tengo ninguna hija que se llame Alejandra", respondía a LOC. A pesar de que la mayoría de las veces no entra en polémicas y prefiere mantenerse en un segundo plano sin responder sobre todo lo que se publica sobre él, en esta ocasión ha querido hacer una excepción y no ha desaprovechado la oportunidad de negar que tenga una hija ilegítima.