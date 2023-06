La Infanta Cristina y sus hijos llegan a Ginebra para la graduación de Irene Urdangarin

Con el mes de junio llegan las graduaciones y la Familia Real española está de enhorabuena. Irene, la hija menor de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina termina sus estudios de bachillerato y, por ello, se celebra su graduación en la Escuela Internacional de Ginebra este viernes 16 de junio. Allí acudirán la mayoría de sus familiares a vivir este momento tan emocionante junto a ella. Esta cita supondrá el esperado reencuentro de sus padres tras confirmarse la nueva relación del ex jugador de balonmano con Ainhoa Armentia. Junto a su madre y uno de sus hermanos, Miguel, tomaba un avión desde España a las 09:55 horas en la mañana de este jueves y del que ahora se conocen más datos.

Como se celebra su final de curso este viernes 16 de junio, tan solo un día después, juntos realizaban este viaje de ida. La familia no iba junta, mientras que en primera fila se encontraba la infanta Cristina, más atrás sus dos hijos. La hermana del rey Felipe VI viajó en primera clase, tal como mostró 'Y ahora Sonsoles' al coincidir en el mismo vuelo: "Reservó los asientos de al lado para su bolso". Irene y Miguel por su parte tenían sus asientos en clase turista, en la zona separada por una cortina de la de su madre. Los tres estaban en España para celebrar el 58 cumpleaños de la infanta. Juntos estuvieron en Córdoba, junto a sus otros hermanos, arropando a su madre y disfrutando de cenas visitando las Caballerizas Reales.

Pudieron disfrutar de un vuelo tranquilo, sin incidencias y retrasos, pero con una temperatura algo baja. "A las 10:30 horas, a mitad del vuelo, Irene cruza la cortina que les separaba y va a buscar algo donde su madre con lo que abrigarse", relataban en el programa de Antena 3. Aunque tenían prisa al aterrizar en pista, a las 11:50 horas, Miguel fue uno de los últimos en abandonar el avión. Ya en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Ginebra, situado a 5 km de la ciudad, su salida era más rápida. Solo necesitó la infanta Cristina un par de minutos para abandonar el aeropuerto por una salida especial, evitando así a los posibles medios que estuvieran esperando su llegada.

Victoria Federica, confirmación sorpresa en la graduación de su prima Irene Urdangarin

Este 2023 es un año muy especial para la pequeña de los Urdangarin. Hace tan solo diez días, Irene cumplía su mayoría de edad. Podía soplar ya sus velas número 18. En este evento tan especial como es su graduación contará con la presencia de familiares inesperados, como su prima Victoria Federica. Era la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar la que, ante los medios, aseguraba que su presencia era algo inevitable: "Seguramente". Sin embargo, no se pronunció respecto a si su hermano Froilán o sus abuelos maternos estarían presente junto a ella en Ginebra.

"Pues no sé, igual sí, supongo. No sé quién va a venir y quién no", intentaba esquivar así el tema ante los reporteros que tenían muchas dudas. Si finalmente acude a Suiza, es esperable que en las próximas horas pudiera, al igual que lo han hecho sus primos y tia, tomar un avión rumbo a la ciudad junto al resto de acompañantes de la pequeña de los Urdangarin. Con ella, a pesar de los kilómetros de distancia, mantiene una buena relación y con su asistencia lo demuestra.