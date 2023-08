La Familia Real y su pasión por los perros: las fotos de las mascotas 'reales'

La despedida de la Infanta Sofía antes de comenzar su aventura en Gales nos ha dejado imágenes emotivas. Una de ellas especial a la par que curiosa y es que hemos conocido la afición de la hija menor de los Reyes hacia los perros. Antes de subirse al coche no ha dudado en decir adiós a su mascota, un can al que adora y cuyo cariño, a tenor de las fotografías, es mutuo. Pero, ¿desde cuándo viene esta pasión de la Familia Real Española por los perros? Buceando en la Red hemos encontrado muchas fotos, especialmente de la Reina Sofía, una fiel amante de los animales y quien siempre ha incluido en su núcleo a diferentes perros, razas y tamaños. De hecho, existe una imagen de ella con uno de ellos en su bolso, lo que deja ver que no renunciaba casi nunca a su compañía, dando igual cuál fuera su destino.

La imagen más emotiva de la Infanta Sofía junto a Jan

Debido a su papel, no pueden confiar en todo el mundo. Deben tener cuidado, sin embargo, hay alguien con el que saben que sus secretos siempre estarán a salvo: sus mascotas. La Infanta Cristina ha tenido a su lado a Bruja, un golden retriever que alguna ocasión se ha colado en imágenes de la prensa y que vivió junto a ellos durante varios años en Ginebra. Esta raza y la del pastor alemán son las favoritas para el Rey Juan Carlos, perros que hemos podido ver en diferentes momentos en el Palacio de la Zarzuela y que incluso se presentaban a concursos. Fue años después cuando tuvo un criadero, el cual le llevó a tener muchos cachorros que regaló, por ejemplo, al embajador de Naciones Unidas, Inocencio Arias o a la madre de Jaime de Marichalar.

La intensa agenda de trabajo de los Reyes, Felipe y Letizia, ha provocado que no siempre tengan perro. Fue la Princesa de Asturias quien recibió en su Primera Comunión en el año 2015 un regalo profundamente deseado: un labrador marrón al que llamó Sara. Tanto ella como su hermana han sido compañeras de esta mascota que sigue sus pasos y que disfruta de los jardines de Zarzuela, una grandísima zona en la que correr, jugar y saltar junto a sus dueñas reales. No obstante, ese perro no se quedó solo, sino que le dieron un "hermanito". Hablamos de Jan, otro labrador, pero esta vez de color negro y quien este martes 29 de agosto se ha convertido en protagonista de los medios.

