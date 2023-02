La exclusiva del Rey Juan Carlos, del brazo de Mario Vargas Llosa con la Torre Eiffel de fondo

El Rey Juan Carlos ha vuelto. Y a lo grande. 'Rehabilitado' tras su gran aparición en París junto a Mario Vargas Llosa en la Academia Francesa y actos adyacentes, ahora el monarca emérito ha reaparecido, pero no como podríamos esperar. No ha regresado a España (aunque dijo a los medios que "seguramente" lo haría pronto); tampoco le hemos visto en alguna salida en Abu Dabi, su residencia desde hace dos años y medio... No. El padre del Rey Felipe ha hecho una aparición estelar en las páginas de una conocida revista francesa.

El último número de la prestigiosa Paris Match publica un reportaje sobre el ingreso del Nobel de Literatura en la institución de 'los inmortales'. Así se les llama a los académicos que velan desde hace siglos por la lengua francesa. Este invitó a Don Juan Carlos a su solemne ceremonia y así tuvimos oportunidad de reencontrarnos con el emérito, bien acompañado por su hija, la Infanta Cristina. Se le veía encantado, relajado, agasajado... Por fin salía de Emiratos Árabes Unidos con una gran causa bajo el brazo. La de la Cultura y no la judicial, de la mano del prestigio de su amigo literato. Ya lo dijo la directora de la Academia: "Don Juan Carlos ha sido Rey de España. Será tratado de acuerdo a su rango".

Fuera de cámara también supimos de otras 'andanzas' del soberano en París. El propio hijo mayor del escritor, Álvaro Vargas Llosa, lo 'retransmitió' todo durante su estancia a través de sus redes sociales. (Gracias). En su momento ya compartió imágenes inéditas de su padre y sus ilustres invitados (Don Juan Carlos y Doña Cristina) reunidos el día después de la ceremonia en un elegante salón (lo que podría ser un hotel). Les acompañaba también Laurence Debray, la periodista y escritora que en 2021 publicó el libro "Mi rey caído", dedicado al Rey Juan Carlos, al que reconoce admirar desde niña.

Su presencia ya nos daba una pista del porqué estaba allí. Su nivel de confianza ha llegado hasta tal punto que parece que se ha convertido en su 'cronista de cabecera'. Desde luego lo suficiente como para aceptar salir en un medio de comunicación, que es justo lo que no ha hecho en estos dos últimos años y medio.

Una semana después el resultado ya está en los kioskos. Ese "cálido encuentro" del que hablaba el hijo del Nobel se ha materializado en una entrevista y una semblanza. La foto de apertura del reportaje ya dice mucho: el Rey Juan Carlos y Mario Vargas Llosa comparten un noble balcón parisino; el Rey se agarra del brazo del autor (probablemente también se sostiene en él); ambos miran a cámara sonrientes; y de fondo se alza la Torre Eiffel... Esto es lo que se define como 'grandeur'. "Mario Vargas Llosa, coronado en París", reza el titular de Debray.

Aunque el protagonista era el Nobel, la histórica ocasión y su enorme generosidad bien merecían esta concesión. Las fotos se realizaron apenas unas horas antes de que los dos se fuesen a cenar al palacio del Elíseo, invitados por el presidente de la República de Francia, Emmanuel Macron. Otro detalle más para el antiguo Jefe del Estado. De este encuentro no han trascendido fotos.

El Rey Juan Carlos, de 85 años, va vestido de manera impecable con un traje de tres piezas azul marino, combinado con una corbata naranja. Su actitud refleja lo que es un deseo nada disimulado: cada día ve más cerca la posibilidad de regresar con normalidad a su país. Nada se lo impide ya. Ni siquiera que ahora tenga más cerca un rostro familiar, el de su nieto Froilán, que se ha marchado a vivir y trabajar en Abu Dabi. El hecho es que las causas pendientes del emérito con la Justicia están archivadas. Entonces, ¿de qué depende?