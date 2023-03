La dulce respuesta de Pablo Urdangarin cuando se le pregunta por su novia

Pablo Urdangarin está ilusionado. El hijo de la Infanta Cristina ha sido pillado besándose con una joven en las calles de Barcelona, una imagen muy especial en la que se puede ver que está viviendo un romance muy especial. Pues bien, horas después de que vieran la luz estas impactantes fotografías, el joven ha reaparecido y ha concedido sus primeras declaraciones ante las cámaras. El jugador de balonmano ha vuelto a demostrar su exquisita educación, dando igual el tema por el que se le pregunte. Si bien tiene claro los límites que no quiere traspasar, Pablo Urdangarin ha dado una dulce respuesta cuando la reportera le pregunta sobre el momento personal que atraviesa ahora que su corazón está ocupado. "Todo muy bien por ahora. Muy contento con todo", dice en el vídeo que te ofrecemos a continuación.

Primera reaparición de Pablo Urdangarin tras las polémicas fotos

Vídeo: Europa Press

Las instantáneas, que han visto la luz en 'Vanitatis', se empezaron a cebar días, de hecho, fue a principios del mes de marzo cuando el nieto del Rey Juan Carlos empezó a ser noticia por este asunto. Pablo Urdangarin hasta ahora ha sido muy discreto y no se le había conocido ninguna novia de forma oficial, lo que hace más llamativo este paso al frente. El joven, que es tremendamente querido debido a la amabilidad que siempre muestra, ha vuelto a dejar claro que, pase lo que pase, tiene una sonrisa. Lejos de dramatizar tras ser visto con una chica de la que no se conocen detalles, contesta con naturalidad y, sobre todo, comprensivo con el trabajo de los periodistas. Ni corre, ni huye, ni evade. Responde hasta donde quiere y evitar pasar líneas rojas.

Un comportamiento muy aplaudido del que él, por cierto, es consciente, tal y como se puede ver en las imágenes de este artículo. El deportista explica que "intenta sacar su mejor versión", palabras con las que se confirma que se esfuerza por ser atento y dejar un buen sabor de boca allá donde va. Eso sí, no ha dado más detalles de su historia de amor, tampoco de su opinión acerca de este reportaje que descubre que está enamorado. Pablo Urdangarin está sintiendo mariposas en el estómago y por ello se ha lanzado a besar una chica sin miedo a ser visto. Está dejando que fluya, hecho que se revela no solo en los besos o carantoñas que se publican, sino también en los planes que realizan ambos, por ejemplo, irse de shopping. ¿El lugar escogido para ello? Un centro comercial de Sant Just Desvern, un municipio barcelonés muy cercano al piso en el que vive junto a dos compañeros desde el año 2022.

Casi un año después de que se publicaran las primeras imágenes de su padre junto a Ainhoa Armentia, fotos que hicieron mucho ruido mediático y tras las que puso fin a su relación con la Infanta Cristina. Entonces, su hijo Pablo se mojó y habló sobre el tsunami que había llegado a su familia: "Son cosas que pasan, nos vamos a querer igual. Estamos todos tranquilos". Su madurez sorprendió hasta tal punto que hubo quien se declaró 'team Pablo' y es que parecía ser el único de su entorno que arrojaba luz sobre una separación que ha estado en boca de todos. Meses después de aquello sigue manteniendo su esencia intacta.