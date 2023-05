La Confirmación de la Infanta Sofía reúne de nuevo a la Familia Real con el clan Rocasolano

Este jueves 25 de mayo es un día muy especial para la Familia Real española. No cesan las celebraciones para ellos. Después de disfrutar de la graduación de la princesa Leonor en Gales, es el momento en el que la infanta Sofía reciba el sacramento de la Confirmación en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, mismo lugar en el que hace dos años hizo lo propio la Princesa de Asturias donde ambas tomaron la Comunión. La hija pequeña de los Reyes, Felipe y Letizia, sigue los pasos de la heredera a la Corona, en ese intento de sus progenitores de que ambas crezcan con las mismas oportunidades y, dentro de lo posible, de la misma forma.

Un día que recordará siempre la infanta Sofía, pues es uno de los últimos actos que comparte con sus compañeros del colegio Santa María de los Rosales antes de poner rumbo a Reino Unido para cursar el Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College de Gales. La Infanta ha estado acompañada por sus padres, su hermana, que ha ejercido como su madrina, y sus abuelos, la reina Doña Sofía, Paloma Rocasolano y Jesús Ortiz.

La infanta Sofía ha estado arropada por su abuela paterna y sus abuelos maternos

A diferencia de la Confirmación de la Princesa Leonor, en esta ocasión no había límites de invitados, que en aquel momento era así por las restricciones por culpa de la pandemia provocada por el coronavirus. Hace dos años, Leonor tan solo pudo estar acompañada de sus padres, siendo Felipe VI el padrino, y su hermana, para cumplir así el aforo del templo religioso que era de 95 personas. Sin embargo, ahora Sofía ha podido estar arropada incluso por sus abuelos, que no han querido perderse la oportunidad de estar junto a su nieta en un día tan importante como es este. Todos han posado juntos en una imagen que reúne a la Familia Real española con el clan Rocasolano, un hecho que hacía años que no veíamos.

Al igual que ocurrió hace dos años, la infanta Sofía ha recibido este Sacramento un año antes de lo previsto, pues habitualmente en el colegio en el que estudia se confirman en primero de Bachillerato. Una excepción que se ha hecho con las dos hermanas por sus planes de estudiar en el extranjero los dos próximos años escolares.

Con un poco de retraso, pues la hora prevista era en torno a las 12.00 horas, la infanta Sofía llegaba a la Iglesia junto a sus compañeros y arropada por su familia. La hermana de Leonor no ha tenido que llevar a la ceremonia religiosa el uniforme escolar, aunque sí la insignia del colegio, por lo que la joven vestía un impecable mono en color fucsia con cortes estratégicos en la zona del abdomen y una enorme lazada en la espalda. Completaba su look con un slingbacks planos en color nude. Ha dejado su melena rubia suelta y levemente ondulada. ¡Estaba espectacular!

Tras la ceremonia religiosa, la infanta Sofía y su familia pueden festejar el día con una comida familiar. Hicieron lo propio con la Confirmación de Leonor, donde se desplazaron hasta el restaurante Portonovo, especializado en comida gallega y ubicado muy cerca del Palacio de La Zarzuela, para disfrutar de una agradable experiencia gastronómica y poner el broche de oro a un día repleto de emociones.