Juan Luis Cano, de ‘Gomaespuma’, revela lo que no se vio de su encuentro con la Reina Letizia

Juan Luis Cano, integrante de 'Gomaespuma', ha sido uno de los protagonistas del día después del reencuentro con la Reina Letizia que se ha hecho viral este martes. Horas después de que se hiciera público el vídeo en el que promocionan 'Gomaespuma, el reencuentro' se estrena en Movistar Plus+, Juan Luis revela todos los detalles que no se vieron del encuentro que vivieron con la Reina.

El integrante de 'Gomaespuma' es el hombre más buscado del día, ha recibido numerosas llamadas y mensajes tras su encuentro con la Reina Letizia. "Me han llamado muchísimas personas, amigos… Lo que no es normal es la cantidad de mensajes que he recibido. No te exagero, tengo como 300", ha revelado el integrante de 'Gomaespuma' en 'Espejo Público'.

La Reina Letizia se reencuentra con 'Gomaespuma' y se convierte en viral

Aún así, ha querido contar cómo vivió este momentazo: "Ha sido muy bonito, no solo la reaparición de la Reina Letizia, que ha sido maravillosa, sino todo lo que ha supuesto volver a juntarnos. Y el cariño que hemos recibido de la gente, de los profesionales, de los compañeros, de los oyentes antiguos, de todo el mundo. Ha sido muy bonito. Yo estoy muy emocionado".

Pero además, Juan Luis Cano ha revelado qué piensa de la Reina tras pasar un rato con ella: "Estoy muy agradecido a la Reina. Nosotros nos conocíamos desde hace años, desde que la Reina no era Reina. Hemos trabajado juntos, luego hemos coincidido y nos hemos visto en muchísimas ocasiones. Teníamos muy buena relación. La verdad es que ha sido estupenda, es como todo el mundo ha podido ver, muy cercana", reconoce.

Juan Luis Cano reconoce que la Reina es cercana y natural

Y cree que la imagen que da de persona seria nada tiene que ver con la realidad cuando está en momentos de relax: "Yo creo que esa imagen que se tiene de que es una persona, así como más seria… creo que es porque cuando tiene que representar el papel que tiene asignado de institución es de una forma, pero cuando estás charlando con ella, la cercanía se nota y es una persona muy natural".

Juan Luis Cano ha querido dejar claro el motivo que ha llevado a la Reina a dar el paso de reencontrarse con 'Gomaespuma' y tiene que ver con un motivo solidario: "Quiero decir una cosa… La Reina Letizia vino a que grabáramos ese vídeo porque lo que está de fondo es la Fundación Gomaespuma. Ella había mostrado ya mucho interés, quería conocer los proyectos que teníamos, y ese ha sido el motivo por el que accedió a que grabáramos ese vídeo".

Un vídeo que ha dado la vuelta al mundo

