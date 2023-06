Jesús Álvarez revela el nombre con el que se refiere a la Reina Letizia

Jesús Álvarez fue compañero de la Reina Letizia cuando esta era periodista de RTVE. El telediario de la cadena pública fue el lugar donde coincidieron y, a pesar, de todo lo que ha sucedido desde entonces, el cariño continúa. El que fue la cara visible de los deportes recuerda esa época. Por mucho que ahora sea la Reina de la monarquía española, para él siempre será su compañera y piensa llamarla siempre como lo hacía hace ya cerca de 20 años. ¡Dale al play y descubre cómo el periodista se refiere a Doña Letizia!

Vídeo: Europa Press

"Ella ha elegido su camino, me parecía muy buena periodista, pero sin lugar a dudas tendrá tareas más intensas ahora. Se perdió una gran periodista, pero se ganó una gran reina, esperemos que ella lo sienta así también", reconoce a las cámaras de Europa Press. Atrás queda para Jesús Álvarez esa etapa, ahora afronta una más dulce llena de reconocimientos por la relevancia de su trabajo. "He dedicado 47 años de mi vida a televisión solo, el resto ahora habrá que echarlo con otros medios y otras historias", asume. Era TVE la encargada de anunciar la jubilación del presentador a principios de este 2023. Este aceptó este nuevo destino, no sin antes reconocer lo disgustado que estaba por la forma en que se había comunicado y cómo se tomó la decisión.