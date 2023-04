Jaime Peñafiel habla alto y claro sobre la supuesta hija secreta del Rey Juan Carlos

La noticia sobre la posible nueva hija del Rey Juan Carlos ocupa numerosos minutos de televisión y portadas. Esta misma mañana se publicaba que el emérito podría tener más descendencia, una supuesta hija llamada Alejandra. Esta nacería a finales de los 70 o principios de los 80, siendo la cuarta de sus hijos de confirmarse. Se situaría, por lo tanto, en la línea tras la Infanta Elena, la Infanta Cristina y el Rey Felipe. La investigación que realizan José María Olmo y David Fernández en el libro 'King Corp' les ha llevado a poder transmitir esta información. Jaime Peñafiel, como periodista especializado en casas reales y con muchos nexos con la realeza, relata en 'Todo es mentira' más detalles sobre esta mujer y la realidad tras esta historia.

Tenía una relación de amistad con la madre de esta Alejandra y "jamás le hice caso". En una ocasión, le llegó a decir al periodista que "su hija se parecía al rey. Yo a eso le respondía que se dejara de tonterías. Tuvo una caída y se quedó un poco tocada". Sabe que tanto esta mujer como el Rey Don Juan Carlos se conocen pero "no puedo decir que Alejandra sea fruto de esa relación". Por su trayectoria, sabe mucho sobre la Familia Real y es capaz de desmontar muchas historias con tan solo unos datos. Así lo hace cada vez que se encuentra con alguno de estos "supuestos" hijos del Rey.

"Telecinco había invitado a Albert Solá hace años y me invitaron. Lo primero que le pregunté fue por su año de nacimiento, en 1956, y ese año el rey disparó a su hermano y no estaba como para estar con su madre". Si hay algo que les sorprende a esas mujeres que afirman haber tenido una relación con el monarca es que, "a pesar de tener relaciones con muchas mujeres, Juan Carlos jamás tuvo descendencia", expuso.

Rey Juan Carlos: "No tengo ninguna hija llamada Alejandra"

Tras todo el revuelo que se ha formado durante el día por la noticia de que el Rey Juan Carlos tuviera una presunta hija desconocida para los medios, ha preferido ser él el que aclare este tema. No es habitual que hable con los periodistas pero, en esta ocasión, ha querido ser muy rotundo a la hora de transmitir que "no tengo ninguna hija llamada Alejandra". LOC conseguía estas palabras del emérito sobre las posibilidades reales de que esta información fuera real. De Alejandra nada más se han facilitado datos muy generales y no se ha desvelado, ni mucho menos, su identidad ni nombre completo.