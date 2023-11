Jaime Peñafiel desvela que la Reina Letizia mantuvo una relación con el exmarido de su hermana Telma

Siempre que escribe un libro, la polémica está servida. Esto es lo que le pasa a Jaime Peñafiel, que acaba de publicar el libro 'Letizia y yo', que ha hecho que ambos vuelvan al foco mediático. Pero no son los únicos rostros polémicos en esta historia. Jaime del Burgo, que fue marido de Telma Ortiz, hermana de la Reina, ha reaparecido con una bomba. Pero lo ha hecho en el libro de Jaime Peñafiel, donde asegura que quiso casarse con la Reina Letizia antes de su matrimonio con su hermana.

Según cuenta el periodista, la amistad entre ambos surgió en Venecia en el 2000. Pasó por diferentes etapas, pero que podría haber acabado porque Letizia decidió que así fuera: "Él intentó pedirle matrimonio en una reunión que tuvieron, él llevaba el anillo de pedida, ella le dijo que se había enamorado de otra persona. No dijo de quién", explica Jaime Peñafiel en 'Así es la vida'. Meses después de que ocurriera esto, se anunció el compromiso del entonces Príncipe Felipe y Letizia.

Tras este episodio, Jaime del Burgo y Telma se enamoraron

Pero esta noticia no hizo que Jaime del Burgo se desvinculara al 100% de Letizia. Y es que se convirtió en el consejero de la Reina en su boda. "Yo me haré cargo de ti", le dijo a Letizia. Poco tiempo después, surgió una relación de amistad entre Jaime del Burgo y Telma Ortiz. Fueron los actuales Reyes los que propiciaron un acercamiento entre ambos. Tanto es así que pleneaban actividades para hacer todos juntos: "Fueron todos al cine con Felipe, Letizia, Telma… Llovía mucho ese día, no podían ni salir de la cantidad de agua que caía, se quedaron en el coche y ahí se declaró a la hermana del amor de su vida".

Ya estando con su hermana, su amistad habría sufrido un revés porque la reina habría entendido "que no le podía seguir viendo por razones obvias". Pero la relación tenía que seguir existiendo, ya que eran familia. Tuvieron que verse en la boda que celebraron. Pero eso sí, después tomaron la decisión de divorciarse de mutuo acuerdo. Jaime Peñafiel asegura, además, que tiene pruebas que demuestran que esto fue así: "Grabaciones, fotos... hacían grandes viajes", asegura el periodista. Pero todas esas pruebas las tiene guardadas bajo llave.

Telma Ortiz, enamorada de nuevo

La hermana de la Reina Letizia está de nuevo ilusionada desde hace unos años. Telma Ortiz actualmente está saliendo con el abogado irlandés Robert Gavin Bonnar. Junto a él ha tenido a su segunda hija, 12 años después de dar a luz a su hija Amanda. Su historia de amor salió a la luz en 2019. Estuvo casado con la estrella del pop Sharon Corr, una de las hermanas del grupo musical The Corrs. Junto a ella tuvo dos hijos, Cathal Robert Gerard Corr y Flori Jean Elizabth Bonnar Corr, nacidos en 2006 y 2007, respectivamente. Actualmente, Robert Gavin y Telma Ortiz viven en Madrid, pero el abogado tiene que viajar con asiduidad por trabajo a Londres, Dublin, Barcelona y Ciudad del Cabo debido a su puesto como CEO en RGB Corporate.