Vídeo: Europa Press.

Jaime de Marichalar no es muy dado a dejarse ver públicamente. Sin embargo, no deja de hacer sus planes. Las vacaciones de verano han llegado para él y no ha dudado en poner rumbo a Ibiza, el destino favorito de muchos famosos. El ex marido de la Infanta Elena disfruta de una agradable jornada en alta mar junto a una pareja de amigos. Con un look muy poco veraniego a pesar de las altas temperaturas, Jaime y un amigo abandonan uno de los chiringuitos de playa más exclusivos para regresar a la embarcación en la que estaban disfrutando del día.

No ha acudido a este plan con el look más apropiado. Con camisa de manga larga y pantalón beige, también largo, Marichalar llega a un pequeño embarcadero desde el que se suben a una lancha. Con alguna dificultad y ayuda de la tripulación del barco, Marichalar se sube a la lancha para regresar a la embarcación. Allí mantiene una conversación animada con sus amigos, a los que parece haber llevado algunos regalos.

Su hija, Victoria Federica, hace parada en Madrid

Mientras Jaime disfruta de unos días en la isla pitiusa, su hija, Victoria Federica ha hecho una parada en Madrid. La joven ha tenido que cumplir con una sesión de fotos para una revista junto a sus amigos, el 'influencer' Tomás Páramo, su mujer, María García de Jaime, y el torero, Roca Rey.