Irene Urdangarin ha estado a punto de no tener su plaza en la École Hôtelière de Lausanne, la universidad experta en hostelería y gestión hostelera en la que soñaba entrar. Y es que no contaba con que debía haber hecho prácticas en el sector antes de acceder. Por esta razón, en tiempo récord tuvo que encontrar prácticas en Ginebra y realizarlas en dos semanas, pues si no jamás hubiera podido estudiar cómo y dónde ella quería. Pero las prácticas para ella ni mucho menos han terminado. El plan estudiantil tiene sus bases muy marcadas y la intención es que todos los alumnos del EHL no dejen de formarse durante su carrera.

Irene Urdangarin y sus próximos 4 años en la universidad

Esto es precisamente lo que obligará a la hija de la Infanta Cristina a trabajar en hoteles, restaurantes y negocios hoteles de todo tipo. No le quedará más remedio, según apunta 'Vanitatis', que limpiar habitaciones y hacer camas, servir mesas en restaurantes y atender en la recepción de hotel, algo que deberán hacer también el resto de alumnos. Aunque su carrera es de dirección hotelera, el objetivo es que Irene y sus compañeros toquen todos los palos y conozcan cualquier nivel del sector.

Está previsto que hasta 2027 Irene Urdangarin esté atada a estos estudios que tanta ilusión le hacen. Aunque es cierto que no todo el mundo tiene la opción de pagarse unos estudios tan caros -140.000 euros- en total, deberá esforzarse mucho debido al sector en el que se encuentra. Cabe señalar que es uno de los que mayor dedicación requieren, al igual que vocación. Así lo revelan los expertos, quienes insisten que deben de tener idiomas, habilidades directivas o conocimientos transversales, entre otras cualidades.

La nieta del Rey Juan Carlos comenzará el 20 de septiembre su primer año preparatorio, aunque no será hasta tres después cuando ella se gradúe. Con la ilusión que debe existir ante un momento así, Irene Urdangarin no ve el momento de comenzar y conocer a los que serán sus nuevos compañeros, con quienes deberá convivir de manera inevitable y con quienes espera hacer migas a partir de ahora.

Los últimos meses para ella han sido complicados. Cabe recordar que cuando saltó la noticia del nuevo amor de Iñaki Urdangarin la tranquilidad familiar saltó por los aires, de hecho, Irene empezó a fallar en sus estudios. Sus notas flojearon de manera inevitable debido a que no se concentraba demasiado, pero pronto le puso remedio. Por este motivo su madre decidió quedarse en Ginebra hasta que su hija Irene terminara sus estudios y se graduara en bachillerato.

La macroquedada con sus primos

Ahora solo hay que esperar. Irene Urdangarin quiere disfrutar del verano, tanto es así que en solo unos días se reunirá con sus primos en Marivent, donde su abuela la Reina Sofía ha organizado todo para reunirse con ellos. Harán una macroquedada, la cual se produce cinco años después de que todos coincidieran en un mismo lugar.