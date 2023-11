La fiesta privada del cumpleaños de la Princesa Leonor dejó grandes momentos, pero hubo quien quiso continuar tras ella. Además de Froilán, quien aprovechó para cenar en su restaurante favorito de Madrid y para tomar algo en un local nocturno, hubo primos que le siguieron los pasos. Eso sí, con un plan alternativo. Nos referimos a los hermanos Miguel e Irene Urdangarin. Los hijos de la Infanta Cristina optaron por darlo todo en una famosa discoteca de la capital, donde bailaron y disfrutaron al máximo de la noche de Halloween, el día más terrorífico del año. Una noche en la que además podían pasar desapercibidos, pues había muchas personas disfrazadas, lo que hacía que las miradas no se centraron en ellos. Al menos durante parte de la noche. Pero, ¿qué hicieron y cómo se comportaron después del cumpleaños de Leonor?

Todos los detalles de la salida de Irene Urdangarin y Miguel en Madrid

Lejos de enfundarse en looks estrambóticos o pintarse máscaras, Irene Urdangarin y Miguel fueron vestidos con el mismo outfit por el que se decantaron para la celebración de su prima. Habían quedado con su pandilla y ambos se dirigieron a una sala donde sonaban los temas musicales más escuchados del momento. "Llegaron los dos solos y estuvieron en un reservado donde les esperaban 8 personas. Lo dieron todo, pero bien. Como curiosidad había un chico muy pendiente de que no le faltara nada a Irene", han explicado en 'TardeAR', donde también desvelaron algo muy llamativo: la videollamada que existió entre Irene y una de sus primas. Un encuentro a través de la pantalla que no solo refleja su complicidad, sino también lo interesada que estaba la hija de la Infanta Elena con saber detalles del gran día de Leonor.

La videollamada de Irene Urdangarin a Victoria Federica

Y es que la hija de Iñaki Urdangarin quiso ponerse en contacto con la gran ausente de la familia, Victoria Federica. La influencer, que había viajado a Perú para ver a su gran amigo Roca Rey, quería saber qué tal había ido el cumpleaños de Leonor y aprovechó la salida nocturna para enterarse de todos los detalles. "Le hizo una videollamada a su prima Victoria Federica", han dicho en el citado programa, donde explicaron que lejos de esconderse, hizo esta llamada delante de todos los presentes. Cabe señalar que Vic, a pesar de no haber asistido a una cita tan importante, quiso felicitar a Leonor en sus redes sociales, en concreto, en un post que copó titulares. "Es un gran día para ti y para España. Estoy segura de que llegarás a ser una gran reina. Me siento muy orgullosa de ti. ¡Feliz cumpleaños!", escribió.

Trataron comportarse como dos jóvenes más, de hecho, Miguel Urdangarin se subió a un sofá de la discoteca, un gesto que provocó las miradas de los presentes y que, por supuesto, le hizo más visible. Aunque este dato no es el único que ha llamado poderosamente la atención. También que Irene habría salido de fiesta tres días seguidos, un ritmo que logra mantener al tener solo 18 años, la misma edad que, por cierto, tiene su prima, la Princesa Leonor.

¿Qué se sabe de la fiesta del 18 cumpleaños de Leonor?

La heredera al trono no quiso que las cámaras fueran testigo de este día tan importante. No ha podido evitar que se descubran algunos detalles como, por ejemplo, su look, el cual estaba compuesto de un vestido rojo entallado a su cintura, de largo midi y con escote cerrado, nada que ver con el traje blanco que escogió para su Jura de la Constitución. Por otro lado, también se ha revelado que hubo 150 invitados, entre familia y amigos, entre otros Sonsoles Ónega, quien fue invitada por su amiga, la Reina Letizia, con quien mantiene una relación muy estrecha desde hace años.

Disfrutaron de un cóctel en el que hubo ibéricos, croquetas y productos españoles, platos sencillos, pero exquisitos a la vez. Al igual que de la compañía y del cumpleaños feliz que todos cantaron al unísono, una canción que Leonor escuchó tanto de anónimos como de sus seres queridos en un día que se quedará siempre en su memoria.