Uno de los destinos favoritos de los españoles en verano es, sin duda alguna, Málaga. Teniendo en cuenta que la ciudad está viviendo su tradicional feria, fue hace tan solo unas horas cuando Roca Rey pudo torear en la Plaza de Toros de La Malagueta. Una faena que no quiso perderse su fiel seguidora y amiga, Victoria Federica, que en esta ocasión no ha viajado sola, sino en compañía de su prima Irene Urdangarin.

Según ha podido saber ‘Y ahora Sonsoles’, la hija de la Infanta Elena ha pasado unos días de lo más divertidos por Andalucía en muy buena compañía. Aunque es común verla en esta provincia junto a otros rostros conocidos, lo cierto es que en esta última ocasión se ha decantado por acercar posturas con la hija de la Infanta Cristina, con quien se lleva muy bien: "Fue vista en un karaoke con Irene Urdangarin", ha confirmado Isabel González para el programa mencionado.

La cita de Victoria Federica en la que también estuvo Irene Urdangarin

De esta manera, ha quedado aún más claro si cabe que el vínculo entre primas es inquebrantable y que no iban a dejar pasar la temporada estival sin protagonizar una cita conjunta que ha sonado con fuerza en la parrilla televisiva de Antena 3 no solo por ellas, sino también por una tercera persona. Y es que, según ha podido saber el equipo del espacio televisivo, la hermana de Froilán llegó a besarse con un chico rubio y muy alto: "Le conocía previamente y no sabemos si es un amor de verano", aseguraban.

Por ahora, Victoria Federica no ha dejado constancia en sus redes sociales ni de haber contado con la compañía de Irene Urdangarin ni mucho menos con la de un misterioso joven. Algo que no resulta en absoluto extraño, ya que pese a haber dado el salto a las redes sociales, la joven sigue siendo especialmente meticulosa en lo que a su vida privada se refiere. Es por ello que prefiere mantener ciertos asuntos en su más absoluta intimidad con el objetivo de que éstos no sean comentados ni objeto de crítica para algunos medios de comunicación.

Si el dato fuera cierto y la hija de Jaime de Marichalar hubiera tenido un affaire con un chico, llama especialmente la atención que lo haya hecho cuando ha ido a ver torear a Roca Rey. Desde hace meses, son muchos los rumores que apuntan a que entre Victoria Federica y el torero hay algo más que una amistad pero, por ahora, ninguno de ellos los han confirmado ni desmentido.